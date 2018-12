Geriausiais 2018 metų sportininkais išrinkti A. Gudžius ir R. Meilutytė

Šiemet Europos čempionu tapęs ir „Deimantinėje lygoje“ antras buvęs 27-erių metų A. Gudžius „Metų sportininko“ nominacijoje triumfavo antrus metus iš eilės.

„Laimėjau pasaulio čempionatą per du centimetrus, Europos - per 20 cm ir paskutiniu bandymu. Šie titulai, kaip ir šis apdovanojimas - dėl jų stengiesi, bet to nesuplanuosi. To neįmanoma pasiekti be komandos. Mano artimiausia komanda - treneris Vaclovas ir kineziterapeutas Tomas. Ačiū jiems, kad padėjo iškovoti tas pergales. Žiūrėdamas filmą apie LTOK 30-metį supratau, kiek dėl sportininkų pastangų įdeda olimpinis komitetas, lengvosios atletikos federacija, kiek jie turi sudėlioti ir sustyguoti. Ačiū už tas pastangas, kad mes kaip sportininkai galėtume pridėti tuos du centimetrus, kurių reikia pergale. Dėkoju savo šeimai, be kurių supratingumo būtų nelengva - savo žmonai Dovilei, kuri laiko tris su puse namo kampo, ir vaikams, kurie suvokia, kad tėtis išeina ne bet kur, o garsinti Lietuvos vardą. Tikiuosi būti pavyzdžiu ateities kartoms, kad ne apdovanojimai svarbiausia, o tai ką kartu su komanda darome dėl Lietuvos“, - kalbėjo A. Gudžius.

Į geriausio metų sportininko titulą taip pat pretendavo plaukikas Danas Rapšys, baidarininkas Artūras Seja, irkluotojas Mindaugas Griškonis ir sunkiaatletis Žygimantas Stanulis

„Metų sportininke“ pripažinta 21-erių metų plaukikė Rūta Meilutytė, Europos čempionate iškovojusi sidabro medalį 100 m krūtine distancijoje. Sportininkė apdovanojimų ceremonijoje nedalyvavo, tad prizą už ją atsiėmė močiutė Aldona Meilutienė.

R. Meilutytė geriausia Lietuvos sportininke išrinkta jau ketvirtąjį kartą. Prieš tai šį prizą ji laimėjo 2012, 2013 ir 2014 metais.

Tapti geriausia sportininke pretendavo ieties metikė Liveta Jasiūnaitė ir treko dviratininkė Simona Krupeckaitė.

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

„Metų vyrų komandos“ titulą antrus metus iš eilės iškovojo Europos vicečempionė irklavimo porinės keturvietės įgula - Aurimas Adomavičius, Rolandas Maščinskas, Saulius Ritteris ir Dovydas Nemeravičius.

Irkluotojai kovoje dėl geriausios metų komandos vardo įveikė 4x100 m kombinuoto plaukimo estafetės komandą (Danas Rapšys, Andrius Šidlauskas, Deividas Margevičius, Simonas Bilis), Lietuvos ledo ritulio rinktinę bei dvivietę baidarę irkluojančius Andrių Olijniką ir Ričardą Nekriošių.

„Metų moterų komanda“ tapo porinę dvivietę irkluojančios Milda Valčiukaitė ir Ieva Adomavičiūtė. Irkluotojos šiemet iškovojo auksą pasaulio čempionate Bulgarijoje. Sportininkių duetas šį apdovanojimą taip pat laimėjo antrus metus iš eilės.

Šioje kategorijoje taip pat buvo nominuotos Europos sniego tinklinio čempionės Monika Povilaitytė ir Ieva Dumbauskaitė bei treko dviratininkių duetas - Simona Krupeckaitė ir Miglė Marozaitė.

„Metų treneriu“ išrinktas A. Gudžių į pergales vedantis Vaclovas Kidykas.

Į šį titulą taip pat pretendavo Mykolas Masilionis, Romualdas Petrukanecas ir Dmitrijus Leopoldas.

„Metų trenerės“ prizas atiteko Dano Rapšio trenerei Inai Paipelienei. Kadangi trenerė negalėjo atvykti į ceremoniją, prizą už ją atsiėmė auklėtinis.

I. Paipalienė geriausios trenerės rinkimuose aplenkė Teresę Nekrošaitę, Nijolę Vytę ir Tatjaną Krasauskienę.

„Metų proveržiu“ pripažintas baidarininkas Artūras Seja. Pasaulio čempionate Portugalijoje jis vienviečių baidarių 200 m distancijoje iškovojo sidabrą. Jaunimo (iki 23 metų) pasaulio čempionu ir Europos vicečempionu tapęs A. Seja Senojo žemyno pirmenybėse Belgrade laimėjo sidabrą.

Šioje kategorijoje taip pat buvo nominuoti bėgikė Agnė Šerkšnienė, ieties metikė L. Jasiūnaitė, biatlonininkas Tomas Kaukėnas, plaukikės Agnė Šeleikaitė ir Kotryna Teterevkova bei bėgikas Simas Bertašius.

Populiariausiu metų sportininku visuomenė išrinko boksininką Egidijų Kavaliauską. Sportininkas balsavime surinko daugiau nei 7200 balsų ir paskutinėmis balsavimo dienomis už nugaros paliko krepšininką Domantą Sabonį. Trečiąją vietą užėmė plaukikė K. Teterevkova. Šioje nominacijoje viską lėmė tik visuomenės balsavimas. Iš viso rinkimuose atiduota 136 tūkstančių balsų.

Apdovanojimas „Už gyvenimo nuopelnus“ Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 30-mečio jubiliejaus proga skirtas pirmajam šios organizacijos prezidentui Artūrui Poviliūnui.

Renginio metu daugiakovininkei Austrai Skujytei įteiktas 2012 metų Londono olimpinių žaidynių bronzos medalis.

Austra Skujytė/ Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Nors A. Skujytė Londone užėmė penktąją vietą, 2013 metais dėl draudžiamų preparatų vartojimo buvo diskvalifikuota ketvirtąją vietą užėmusi ukrainietė Liudmila Josipenka, o 2016 metais Tarptautinis olimpinis komitetas (IOC) analogišką bausmę pritaikė trečiąją vietą užėmusiai rusei Tatjanai Černovai. Tokiu būdu geriausia visų laikų Lietuvos septynkovininkė prie 2008 metais Pekino olimpinėse žaidynėse iškovoto sidabro pridėjo ir 2012 metų olimpinę bronzą.

Medalį profesionalės karjerą jau baigusiai sportininkei įteikė LR Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis bei LTOK prezidentė ir Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) narė Daina Gudzinevičiūtė.

„LTeam apdovanojimų“ ceremonija surengta ketvirtadienį Vilniaus „Compensa“ koncertų salėje. Tai kasmetinis geriausių Lietuvos sportininkų pagerbimas. Į apdovanojimus pretenduoja tik olimpinių sporto šakų atstovai.

Į nominacijas sportininkai įtraukti už pasiekimus nuo 2017 metų gruodžio 1 dienos iki 2018 metų gruodžio 1 dienos. Šių metų gruodžio mėnesį pasižymėję atletai bus įtraukti į kitų metų apdovanojimus.