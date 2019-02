„Dragūno“ rankininkai nugalėjo „Kauno Ąžuolo-KTU“ ekipą

Į skaudų pralaimėjimą Garliavoje praėjusių metų lapkritį „Dragūnas“ trečiadienį atsakė sėkmingu revanšu. Rungtynės baigėsi rezultatu 37:29 (20:13) Klaipėdos komandos naudai.

Pirmoje rungtynių pusėje klaipėdiečiai užtikrintai pirmavo – 4:1, 15:8, 19:12.

Tačiau antrame kėlinyje „Dragūno“ rankininkai šiek tiek prigeso. Jie, ėmę klysti, prisileido varžovus kur kas arčiau, nei jiems norėjosi, ir komandas skyrė jau tik 5 įvarčiai – 24:19.

Vis dėlto Klaipėdos ekipai pavyko susigrąžinti po pirmojo kėlinio turėtą pranašumą ir jį minimaliai padidinti – 28:21, 33:25.

Paskutines penkias rungtynių minutes abi komandos žaidė lygiai – abi pelnė po keturis įvarčius, tad nuaidėjus finalinei sirenai, skirtumas liko toks pat – 37:29.

„Kauno Ąžuolo-KTU“ treneris Darius Talačka po rungtynių sakė, kad į Klaipėdą atvyko nekokios nuotaikos.

„Yra trečiadienis, darbo diena, tai matosi ant suoliuko. Buvome pasiruošę tai kovai, tik paskutinėmis minutėmis sužinojome, kad net trys mūsų žaidėjai negalės važiuoti dėl darbų.Tačiau atvažiavome kovoti, niekas nesiruošė atidavinėti taškų. Taip ir susidarė tokia situacija. Žaidimo eiga buvo labai banguota. Pirmame kėlinyje neapsigynėme, buvo geri metimai, mes neįmetėme tokių metimų, kuriuos turėjome sumesti, skirtumas turėjo būti mažesnis. Bet jis buvo toks, koks buvo. Nesakau, kad su neatvykusiais žaidėjais būtume laimėję, bet būtų buvusi visai kita situacija tiek puolimo, tiek gynybos aspektais, žaidimas vienareikšmiškai būtų buvęs kitoks“, – komentavo D. Talačka.

„Dragūno“ žaidėjas Gabrielius Virbauskas neslėpė, kad norėjosi solidesnio revanšo.

„Kai pirmą kėlinį laimėjome 20:13, sakėme, kad turime didinti persvarą, bet nepavyko to padaryti, nes gynyboje buvo per daug klaidų, per daug praleistų įvarčių. Turėjome sportinio pykčio už pralaimėjimą Garliavoje, norėjome atsirevanšuoti didesniu skirtumu, bet laimėjome tokiu pat skirtumu, kaip ir pralaimėjome. Kodėl kartojasi klaidos? Nežinau. Gynyboje jų dažnai būna dėl nesusikalbėjimo, o puolime galbūt per daug skubame ir dėl to klystame lygiose vietose. Tai tikrai neatleistina“, – sakė G. Virbauskas.

Artimiausias rungtynes „Dragūnas“ žais jau šį savaitgalį – laukia išvyka į Estiją. Šeštadienį laukia rungtynės su visai neseniai Klaipėdoje viešėjusia Ryhimakio „Cocks“ ekipa, o sekmadienį – su estais HC „Kehra/Horizon Pulp&Paper“.

Statistika

„Dragūnas“: Gabrielius Virbauskas – 9 įvarčiai, Deividas Virbauskas – 6, Lukas Simėnas – 5, Gytis Šmantauskas – 4, Lukas Juškėnas, Benas Butkus, Karolis Bliuvas – po 3, Karolis Stropus, Modestas Vaitekūnas – po 2 įvarčius.

„Kauno Ąžuolas-KTU“: Deividas Jovaišas – 12 įvarčių, Vilius Juozaitis – 8, Kristupas Kručas, Mantas Sturonas – po 3, Aurimas Balčiūnas – 2, Karolis Jankauskas – 1 įvartis.