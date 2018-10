Brangiausioje UFC kovoje Ch. Nurmagomedovas prismaugė C. McGregorą ir sukėlė skandalą

„UFC 229“ turnyro pagrindinėje kovoje šeštadienį UFC lengvo svorio pasaulio čempionas 30-metis rusas Chabibas Nurmagomedovas nugalėjo po dvejų metų pertraukos į narvą sugrįžusį bendraamžį airį Conorą McGregorą.

Las Vegase (JAV) vykusiame kovų vakare pergalę rusas pasiekė ketvirtajame raunde smaugimo veiksmu.

Visuose pirmuose trijuose raunduose rusas turėjo iniciatyvą ir daugiausiai parteryje atakavo varžovą. Nors airis stengėsi nepasiduoti, galiausiai ketvirtajame raunde jis neatsilaikė prieš varžovo atakas.

Po kovos Ch. Nurmagomedovas iššoko iš narvo ir puolė vieną iš Airijos kovotojo atstovų. Kilo masinis susistumdymas ir Rusijos kovotoją teko gelbėti apsaugos darbuotojams. Tuo tarpu Ch. Nurmagomedovo komandos atstovai puolė C. McGregorą. Dėl to buvo nuspręsta sportininkus išvesti iš narvo ir nugalėtoją paskelbti be kovotojų. Išvedamas Ch. Nurmagomedovas buvo apmėtytas įvairiais daiktais. UFC prezidentas Dana White'as nesuteikė rusui čempiono diržo.

Ch. Nurmagomedovas profesionalų narve laimėjo visas 27 kovas (8 - nokautais). C. McGregoras per karjerą yra iškovojęs 21 pergalę (18 - nokautais) ir patyrė keturias nesėkmes.