B. Vanagas prieš startą Dubajuje: grįžome 10 metų atgal

Antrajam „FIA World Cup for Cross Country Bajas“ etapui Dubajuje besiruošianti „General Financing team Pitlane“ komanda jau išskrido į Dubajų ir dėliojasi strategiją artėjančioms varžyboms. Tačiau daug iššūkių žadantis Pasaulio taurės etapas ir visame pasaulyje garsūs varžovai nėra vienintelis penas apmąstymams prieš startą komandos pilotui Benediktui Vanagui.

Į Jungtinius Arabų Emyratus komanda išsiruošė kaip niekad kukliai – viską susikrovė į kuprines ir vieną aliuminio dėžę. Kuprinėse – asmeniniai daiktai, dėžėje – atsarginės komandos bolido „Toyota Gazoo Racing Hilux“ detalės. Dar šiek tiek detalių prikrovė į sportinį bolidą, tačiau ne per daugiausiai. Juk kiekvienas transportavimo kilogramas kainuoja.

Lenktynininkas B. Vanagas atskleidžia, jog tai jau antras Pasaulio taurės etapas, kuomet komanda neturės užnugario – serviso sunkvežimio su visais įrankiais bei atsarginėmis detalėmis. Pirmajame etape, Karelijoje, serviso sunkvežimis dar nebuvo atvykęs į Lietuvą iš Pietų Amerikoje vykusio Dakaro ralio, o šį kartą gabenti sunkvežimį į kitą kontinentą buvo tiesiog... Per brangu.

B. Vanagas ribotas techninio aptarnavimo galimybes lygina su pirmuoju savo startu „Silk Way Rally 2009“ kuomet serviso sunkvežimio funkcijas atliko visureigis „Toyota Land Cruiser“: „Nejučia prisimenu pirmąjį savo startą ralio maratone ir jau laukiu kito starto Italijoje, kai šalia bus serviso sunkvežimis. Su nemažu kiekiu atsarginių detalų, įrankių ir galimybe išsimaudyti po greičio ruožo“, – geros nuotaikos nestokoja sportininkas.

„Dubai International Baja“ etape lietuvių komanda turės tik pačias reikalingiausius daiktus: vietoj viso sunkvežimio, tik pagrindines pakabos detales, tilpusias į nedidelę dėžę; vieną pagrindinių įrankių rinkinį, kuomet po vieną komplektą tenka kiekvienam technikui; specialių įrankių – vos kelis. „General Financing team Pitlane“ technikų komandos vadovas Artūras Šerkšnas teigia, jog su tiek įrankių ir detalių galės pašalinti tik smulkius gedimus, nes Dubajuje jie turės tik 5 proc. to, ką turėjo Dakaro ralyje.

Be to, tai nėra vieninteliai apribojimai, laukiantys komandos Pasaulio taurėje. B. Vanagui patekus į FIA prioritetinių vairuotojų sąrašą, suteikiantį privilegiją startuoti su pirmuoju dalyvių dešimtuku, tenka ir tam tikros atsakomybės. Pavyzdžiui, naudojamų padangų kiekis neturi viršyti aštuonių (vairuotojai, nepatenkantys į prioritetinių lenktynininkų sąrašą, tokio apribojimo neturi). Viršijus – laukia 90 sekundžių bauda už vieną pasikeitimą. Taip pat „FIA World Cup for Cross Country Bajas“ siekia suvienodinti sąlygas visoms komandoms – tiek privačioms, tiek gamyklinėms, todėl pagal taisykles prie bolido gali dirbti tik trys technikai, pažymėti specialiomis juostomis ant rankų, o serviso trukmė apribojama iki kelių valandų. Ir tai galioja visiems dalyviams.

Kaip seksis „General Financing team Pitlane“ komandai, gerbėjai sužinoti galės jau kovo 7–9 dienomis. Antrasis „FIA World Cup for Cross Country Bajas“ etapas „Dubai International Baja“ dalyvius Jungtiniuose Arabų Emyratuose pasitiks su dviem greičio ruožais, nusidriekusiais per 400 kilometrų.