B. Vanagas: buvo puiki proga pažiūrėti kaip vairuoja kiti lietuviai

Finiše, nuo lyderio atsilikę vos 16 minučių, vyčiu pažymėtas „Toyota Gazoo Racing Hilux“ ekipažas pasiekė penktoje vietoje.



Komandos rytas prasidėjo dar vienu masiniu startu ant vandenyno kranto, kuris įvyko ne pagal planą. Penkių minučių intervalais į trasą turėjo pasileisti po keturis automobilius. Po nesėkmingo antradienio, Benediktas buvo priekyje savęs užleidęs Vaidotą Žalą, tad Vaidui startavus, juos skyrė lygiai tiek, kiek skyrė ir bendroje įskaitoje. Tuo tarpu į startą atriedėjo ne keturi, o tik du ekipažai - abu lietuviški. Simboliškai nuleidus Peru vėliavą, šešiolika „Toyota“ cilindrų ėmėsi darbo ir trumpai į priekį išsiveržė Antano Juknevičiaus ekipažas.



„Netrukus mes prisivijome Vaidotą ir visi važiavome grupėje - buvo puiki proga pažiūrėti kaip vairuoja kiti Lietuvos pilotai. Tai vieną, tai kitą vis ištikdavo kokia bėda - paklimpimas ar panašiai, tad grupė netruko išsisklaidyti, - pasakoja B. Vanagas. - Po prieš tai sekusio greičio ruožo, kur mus stipriai pristabdė techninės bėdos, turėjome šiek tiek pykčio, tačiau išlikome drausmingi. Turėjome keletą pasikasimų, kartą paklydome, tad iš esmės nuo tobulo rezultato praradome gal 12-15 minučių, tačiau panašu, jog tokių problemų turėjo visi“.



Paskutinis ilgasis greičio ruožas tikrai sukėlė problemų lyderiams: Sebastianas Loebas stojo du kartus ir palaidojo savo pretenzijas į pergalę, Stephane'as Peterhanselis patyrė avariją ir pabaigė savo varžybas, nesunkiai apvirto ir jo komandos draugas Cyrilas Despres. Lengva mistika supa Carloso Sainzo rezultatą - ispanas turėjo startuoti tame pačiame ketverte kaip ir lietuviai, tačiau tuo metu buvo užfiksuotas dar bivake, kuris nuo starto vietos nutolęs 48 kilometrus. „Mini“ komanda pranešė, jog turi vairo kolonėlės problemų - su jomis į maratono pabaigą susidūrė didesnė dalis sportininkų, čekas Martinas Prokopas net pakartojo nesėkmingą B. Vanago situaciją su riešu, tiesa - lūžių buvo išvengta. C. Sainzas startavo kone paskutinis ir, nepadaręs klaidų, pasiekė finišą. Visgi, vėliau C. Sainzui buvo skirta 3 val. bauda ir tai leido bendroje įskaitoje B. Vanagui pakilti į 10-ąją vietą, o Vaidotui Žalai - į 12-ąją.



Po itin sėkmingos ir be didesnių negandų praėjusios dienos ekipažas džiaugiasi - ne tik pasiektu rezultatu, bet ir faktu, jog maratonas beveik baigėsi. Jeigu daugelis dalyvių dar poilsio dienos metu kalbėjo, jog šių metų maratonui pritruks tų keleto papildomų dienų, tai dabar daugumos nuomonė pasikeitė. Didelis intensyvumas, anksti besibaigiantys technikos resursai, nemažos klaidos išretino lyderių gretas ir privertė suprasti, jog kiek kitaip sudėliotas maratonas tikrai nebuvo prastesnis. Tokios nuomonės laikosi ir „General Financing team Pitlane“ pilotas. Tiesa, iš tiesioginių transliacijų jau galima suprasti, jog po finišo laukia nauji iššūkiai. Pirmasis iš jų bus jau po savaitės įvyksiantis „Žiemos ralis“, kurio organizavimu rūpinasi „Pitlane“ komanda. Apie kitus, sportinius planus kol kas tylima, tačiau juos nesunkiai galima nuspėti.



Ketvirtadienį visų Dakaro dalyvių laukia paskutinė maratono diena. Kiek daugiau nei šimtas kilometrų greičio ruožo, po kurio seks podiumo procedūra Limoje. Žvelgiant į rezultatų lentelę, rokiruotėms vietos dar tikrai yra, tad belieka tikėtis, jog ekipažui iš paskos skriejantis angelas sargas spės su išaugusiu „Toyota Gazoo Racing Hilux“ tempu.