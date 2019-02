B. Vanagas atsikvėpti laiko neturi: ruošiasi antram pasaulio taurės etapui

Startas „FIA World Cup for Cross Country Bajas“ varžybose Karelijoje Benediktui Vanagui buvo itin sėkmingas. „General Financing team Pitlane“ komanda pirmame etape bei absoliučioje pasaulio taurės įskaitoje užėmė trečią vietą ir tai – istorinis Lietuvai pasiekimas. Tačiau įtemptas šių metų sportinis sezonas, prasidėjęs Dakaru, neleidžia nė sekundei stabtelėti.

Grįžus iš Dakaro su rekordiniu Lietuvos ir Baltijos šalių rezultatu, B. Vanagui komandos bolidą „Toyota Gazoo Racing Hilux“ teko skraidintis į Europą lėktuvu. Įprastai techniką iš Pietų Amerikoje vykstančio maratono dalyviai gabenasi organizatorių užsakytu laivu, tačiau jis žemyną pasiekia per maždaug 3 savaites. Atsižvelgiant plukdymo trukmę ir į tai, jog automobilį reikia parengti žiemos iššūkiams bei iš anksto išsiųsti 1000 km į šiaurę, tapo akivaizdu, jog bolidas varžybų laiku nepasieks. Spaudžiant laikui, komanda ieškojo alternatyvos, kuria tapo oro transportas.

Po Karelijos poilsiu taip pat nekvepia – jau už kelių savaičių laukia antrasis Pasaulio taurės etapas Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Dakaro atmosfera paženklintas „Dubai International Baja“ vyks kovo 7–9 dienomis. Jame B. Vanago lauks išbandymas rytų smėlynuose, na o sportinio „Toyota Hilux“ – „persirengimas“. Po Dakaro ralio bolidas buvo ruošiamas kardinaliai priešingoms – ledo ir sniego – trasoms: reguliuojamas pakabos darbas, dygliuojamos padangos, įrengtas papildomas šildymas. Šiuo metu reikia grįžti į Dakaro parengtį – sureguliuoti amortizatorius iš žieminės specifikacijos į vasarinę, profilaktiškai perrinkti greičių dėžę, išimti šildymo sistemas ir įstatyti kondicionavimo ir t. t. Be to, visą tai būtina atlikti per savaitę. Vos grįžę iš Rusijos, technikai pilnu pajėgumu rengiasi kitoms varžyboms.

Tiesa, kaip Karelijoje, taip ir Dubajuje „General Financing team Pitlane“ susidurs su papildomais iššūkiais. Dieną, kuomet iš Dakaro grįžo komandos sunkvežimis, technikai pajudėjo Karelijos link, tad pirmajame Pasaulio taurės etape vaikinai dirbo ypač kukliomis sąlygomis ir su minimaliu kiekiu detalių bei įrankių. Dubajuje komanda taip pat versis be sunkvežimio, dalies detalių ir įrankių – ten tai gabenti paprasčiausiai per brangu.

„General Financing team Pitlane“ yra vienintelė komanda iš Lietuvos, ketinanti dalyvauti visoje „FIA World Cup for Cross Country Bajas“ varžybų serijoje. Seriją sudaro 8 etapai, kurie vyks visus 2019-tusius metus. Antrasis etapas „Dubai International Baja“ vyks kovo 7–9 dienomis Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Dubajuje.