B. Vanagas: aštuntas greičio ruožas – stipriai ne pagal planą

Bėdos prasidėjo dar pirmoje greičio ruožo dalyje. Užklimpus ir išsikasimui palengvinti panaudojus hidraulines “Toyota Gazoo Racing Hilux” kojas, šturmanas pastebėjo, jog prarandama alyva. Sėsdamas atgal už vairo B. Vanagas jau nujautė ką ten ras – tiek vairo stiprintuvo, tiek hidraulinių kojų sistemos naudoja tą patį siurblį, alyvos resursus ir jas jungia vienas vožtuvų blokas.

Detalė, kuri turėjo problemų užvakar panašu kad visų silpnųjų vietų nebuvo atskleidusi ir iki finišo likus apie 240 kilometrų, ekipažas liko be hidraulinės pagalbos. Vos pasukamas vairas trukdė išlaikyti reikalingą vairavimo tikslumą ir tai lėmė viską: negalėjimas pasirinkti tobulos trajektorijos veda prie klimpimų, baimė nuleisti ir nebepakelti kojų skatino kastis ir naudotis paprastu keltuvu. Tai kainavo daug laiko.

Po to sekė nesėkmingas šuolis per kopą, palikęs dar vieną randą ant automobilio dugno apsaugos, o pragariškos dienos piku tapo lengvas virtimas – ekipažas tiesiog sėdėjo ir žiūrėjo kaip automobilis it sulėtintam kine užklimpsta, svorio centras palieka bolido bazę ir tai baigiasi švelniu kūlversčiu. Kriminalui įvykus kiek atitolus nuo trasos, teko gerokai palaukti, kol atsirado automobilį nuo šono padėsiantis atversti “MAZ” sunkvežimis. Trumpai tariant, komanda išgyveno dar vieną itin sudėtingą dieną, tačiau finišą pasiekti vis tik sugebėjo.

Į lenktynių bivaką grįžęs B. Vanagas neslėpė apmaudo ir pykčio – visi dienos kriminalai įkvėpti paprasčiausių techninių problemų, o lenktyniaujant dėl tikrai aukšto rezultato, tokios bėdos erzina labiausiai. Tiesa, bėdų turėjo ne jis vienas: S. Loebas dieną prieš užtruko keturiasdešimt minučių ieškodamas elektronikos problemų, panašios negandos buvo ištikę ir Carlos Sainzas, tuo tarpu kiti “Toyota” automobiliai susidūrė su pavarų dėžės ir variklio nesklandumais – lengva nėra niekam.

Nepaisant sutrumpėjusio ralio maršruto ir sportinių dienų skaičiaus, intensyvumas vienai dienai yra išaugęs, tad natūralu, kad dalis technikos pradeda pasiduodi – savaitė kankynes sudėtingomis sąlygomis, tiek klimpstant smėlyje, tiek daužantis po akmenis palieka savo žymę ir net ir geriausių technikų rankos nesugebės atrasti visiškai visų silpnųjų vietų.

Po sunkios dienos ekipažas bendroje įskaitoje nukrito į 13 vietą, prieš save užleisdami prancūzą Chabotą, bei tautietį Vaidotą Žalą, kuris šiandien nesibodėdamas skolino vairo stiprintuvo skysčio – draugiškas santykis tarp komandų yra stiprus. Tiesa, lietuvius skiriantis skirtumas gana simboliškas – penkios minutės. Trečiadienį laukiantis dar vienas greičio ruožas taps kone paskutine viltimi didesniems rikiuotės pokyčiams – kiek daugiau nei trys šimtai kilometrų dar gali gerokai apversti bet kurio ekipažo planus, tuo tarpu ketvirtadienį laukiantis šimtas su trupučiu kilometrų matyt bus skirti pozicijų išlaikymui, nei rizikai.