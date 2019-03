„Žalgiris“ pralaimėjo pirmą sezono mūšį

Vasario 24 d. "Žalgiris" dėl LFF Supertaurės susigrūmė su šalies čempione Marijampolės "Sūduva" ir pralaimėjo 0:2. Per savo istoriją šešis kartus Supertaurę iškovoję ir iki šiol visas ketverias žaistas Supertaurės rungtynes laimėję žalgiriečiai nesugebėjo aptikti marijampoliečių gynybos spragų ir buvo priversti susitaikyti su pralaimėjimu.

Neįgyvendintas pažadas

Likus 10 dienų iki Supertaurės rungtynių "Žalgirio" sporto operacijų vadovas Deividas Šemberas žiniasklaidai pareiškė, kad žalgiriečiai laimės Supertaurės rungtynes. Pareiškimas drąsus, nes vasarį "Žalgirio" pasirengimo sezonui ritmą supurtė permainos. Vasario pradžioje praradęs vyriausiąjį trenerį Valdą Urboną ir kapitoną Tomašą Šimkovičių "Žalgiris" buvo priverstas skubiai ieškoti jiems pamainos. Vasario 20 d. paaiškėjo, kad į Vilnių grįžta 2012–2014 m. "Žalgiriui" dirigavęs vyriausiasis treneris Marekas Zubas, o likus kelioms dienoms iki Supertaurės rungtynių sostinės ekipa paskelbė, kad pavyko pratęsti sutartį su rezultatyviausiu praėjusio sezono žaidėju rumunu Liviu Antaliu.

29 metų rumunas praėjusiame sezone A lygos čempionate pelnė 23 įvarčius, o iš viso per 38 rungtynes pasižymėjo net 31 kartą. Marijampolėje L.Antalis rungtynes pradėjo startinėje sudėtyje, tačiau aikštėje priminė tik savo šešėlį. Nežibėjo ir kiti "Žalgirio" naujokai. Neišgelbėjo komandos iš Turino "Juventus" išsinuomotas vartininkas Laurentiu Branescu, klydo ir naujasis vidurio gynėjas Mevlanas Adili, nepastebimas aikštės viduryje buvo ispanas Victoras Perezas, taip ir "neprisišaudė" puolėjas Tomislavas Kišas, o aktyviai žaidę Simonas Urbys bei Timuras Puchovas nebaigė rungtynių dėl traumų.

Turiu pripažinti, kad "Sūduva" buvo geresnė komanda ir pelnytai laimėjo.

Pagrindinių žaidėjų branduolį išsaugojusi "Sūduva" atsinaujinusiam "Žalgiriui" Supertaurės rungtynėse buvo per kietas riešutas. Vos du naujokus startinėje sudėtyje turėjusi Marijampolės komanda kontroliavo žaidimą ir efektyviai išnaudojo varžovų klaidas. 29 min. po perdavimo nuo kampinio gairelės Mihretas Topčagičius pelnė pirmą įvartį, o 52 min. gražią kombinaciją tiksliu smūgiu galva užbaigė naujasis "Sūduvos" puolėjas iš Kanados Tosaintas Rickettsas. Antroje rungtynių dalyje progų pasižymėti turėjo ir "Žalgirio" futbolininkai, bet "Sūduvos" vartų sargas Ivanas Kardumas savo darbą atliko be klaidų, tad nuaidėjus paskutiniam arbitro Gedimino Mažeikos švilpukui Supertaurę į viršų kėlė marijampoliečiai.

Favoritų žvalgyba

Marijampolės ekipos treneris Vladimiras Čeburinas konstatavo, kad tokio pobūdžio rungtynėse svarbiausia yra pergalė ir iškovotas trofėjus, nes jis suteikia tam tikrą emocinį atspalvį naujo sezono pradžiai. "Supertaurės rungtynės parodo, kuri iš dviejų praėjusiame sezone geriausiai žaidusių komandų šiuo metu pajėgesnė. Laimėtojams rungtynės suteikia pozityvios energijos, pasitikėjimo savimi, leidžia smagiau pradėti sezoną. Kita vertus, abi komandos gali susidaryti geresnį vaizdą apie savo galimybes, savo trūkumus ir pagrindinių varžovų pasirengimą sezonui. Suprantama, mums dar ne viskas sekėsi, bet dabar dar tik ankstyvas pavasaris, o mes tikrai sieksime gerinti savo žaidimą", – teigė antrą kartą iš eilės Supertaurę su "Sūduva" iškovojęs futbolo specialistas.

"Žalgirio" vyriausiasis treneris M.Zubas nesėkmės nedramatizavo: "Prieš rungtynes turėjau daug klausimų apie savo komandą ir apie varžovus. Manau, kad "Sūduva" patvirtino favoritų statusą, nes tai yra jau susiformavusi, stabili komanda. Jie turi savo stilių, kokybės ženklą. To užteko, kad Supertaurės rungtynėse įveiktų "Žalgirį", bet ar to užteks ateityje – nesu tikras. Aišku, nėra smagu regėti, kaip "Sūduvos" futbolininkai ir gerbėjai džiaugiasi laimėta Supertaure, bet man svarbu, kad turėjau progą pamatyti savo komandą ir žaidėjus oficialiose rungtynėse su pajėgiu varžovu. Po šio mačo aš daug geriau įsivaizduoju savo žaidėjų galimybes, matau, ko mums labiausiai trūksta ir kuriuos žaidimo elementus reikia gerinti per likusias kelias dienas iki A lygos čempionato pradžios."

Tikrasis sostinės derbis

Tačiau laiko pasirengti "Žalgiris" jau nebeturi. Vasario 19 d. Lietuvos futbolo federacijos Vykdomasis komitetas patvirtino 2019 m. A lygos sudėtį ir tvarkaraštį. Išimties tvarka buvo leista pirmenybėse dalyvauti A lygos licencijų negavusioms Klaipėdos "Atlanto" ir "Palangos" komandoms, tad ir šiais metais elitiniame šalies čempionate varžysis 8 ekipos. Varžybų formatas taip pat nepakito – komandos po keturis kartus sužais tarpusavyje, o penktajame rate tarpusavyje žais tik pirmas šešias vietas užėmusios ekipos. Septintą vietą užėmusi komanda žais pereinamąsias rungtynes su antrą vietą Pirmoje lygoje užėmusia komanda, o turnyro lentelės dugne finišavusios ekipos vietą A lygoje užims Pirmos lygos nugalėtojai.

2019 m. sezono A lygos pirmojo turo mačai kovo 2–3 d. vyko Klaipėdoje, Kaune, Marijampolėje ir Vilniuje. Kovo 9–11 d. suplanuotos antrojo turo dvikovos. Sezoną rungtynėmis su "Palanga" pradėjęs "Žalgiris" antrame A lygos ture išmėgins jėgas su 2018 m. Pirmos lygos nugalėtoja "Panevėžio" ekipa, o kovo 15 d. Vilniaus LFF stadione stos į kovą su principiniais varžovais – pavadinimą pakeitusia "Trakų" komanda.

Šiam mačui papildomos intrigos suteiks prieš sezoną įvykusi "Trakų" ekipos transformacija į Vilniaus futbolo klubą. 2005 m. įkurtas futbolo klubas "Trakai" ne vienerius metus atstovavo Trakams, tačiau 2014 m. patekęs į A lygą įsikūrė Vilniuje. Šių metų pradžioje "Trakų" vadovai galutinai apsisprendė atsisakyti ryšių su istorine Lietuvos sostine ir suteikė komandai "Riterių" pavadinimą. Tad kovo 15 d. sostinės futbolo mėgėjų laukia pirmasis oficialus Vilniaus komandų – "Žalgirio" ir "Riterių" derbis.

KOMENTARAS

Andrius Skerla

Futbolo treneris

Supertaurės rungtynės parodė, kad stabilią sudėtį išsaugojusi "Sūduva" turi pranašumą prieš gerokai pasikeitusį "Žalgirį". "Sūduvos" gynyba yra gerai organizuota, Marijampolės ekipos gynėjai prie savo vartų laimėjo visas oro dvikovas, o "Žalgirio" baudos aikštelėje nuolat kildavo gaisrų po "Sūduvos" standartinių situacijų. "Standartai" buvo ir yra pagrindinis "Sūduvos" ginklas, tad tikrai nenuostabu, kad pirmas įvartis į vilniečių vartus buvo įmuštas po perdavimo nuo kampinio gairelės. Rungtynių baigtį nulėmė antro kėlinio pradžioje į "Žalgirio" vartus kritęs antrasis įvartis. Po to "Sūduva" ramiai gynėsi ir laukė savo šansų kontratakose. Manau, kad "Žalgiris" antrame kėlinyje žaidė geriau nei pirmame, ilgiau kontroliavo kamuolį, rezgė kombinacijas ir atsisakė nepasiteisinusių bandymų tolimais perdavimais siųsti kamuolį į varžovų baudos aikštelę. "Žalgirio" žaidimas tikrai nebuvo prastas, trūko tik įvarčių, o be jų nėra ir pergalės.

"Sūduvos" žaidime matėme daug elementų, kurie lėmė šiai komandai sėkmę ir praėjusiais metais. Tačiau man gerą įspūdį paliko naujasis vidurio saugų trejetas. Gratas Sirgėdas, Giedrius Matulevičius ir Ovidijus Verbickas žaidė agresyviai, bent jau pirmame kėlinyje kontroliavo rungtynių eigą, labai gerai išbėgdavo į kontratakas. "Žalgiriui" labiausiai trūko žmogaus, norinčio ir galinčio imtis iniciatyvos, organizuoti komandos atakas bei diriguoti žaidimui. Visgi, manau, kad sezono metu "Žalgirio" ir "Sūduvos" rungtynės išsaugos pagrindinius intrigos elementus ir nei viena komanda neturės ryškios persvaros.