„Trakuose“ lieka D. Kazlauskas ir T. Švedkauskas

Vasarį prie „Trakų“ prisijungęs T. Švedkauskas greitai išsikovojo vietą starto sudėtyje, o Europos lygos atrankos rungtynėse su „Irtyš“ atrėmė 11 m baudinį. Vasarą prie ekipos prisijungęs D. Kazlauskas tapo rezultatyviausiu bei naudingiausiu (pagal „Instat“ duomenis) žaidėju.

„Tiek Tomas, tiek Donatas yra ta ašis, aplink kurią iškart po sezono planavome lipdyti komandą. Be abejonės, džiaugiamės, kad kitąmet juos ir vėl turėsime pas save“, - sakė klubo direktorius Virmantas Lemežis, pridūręs, kad didžiąja dalimi komanda bus suformuota per sausį. Be to, pagrindine užduotimi lieka trenerio paieškos.

Tiek T. Švedkauskas, tiek D. Kazlauskas dėl savo žaidimo praėjusiame sezone buvo sulaukę dabar jau buvusio Lietuvos rinktinės trenerio Edgaro Jankausko dėmesio.

„Esu laimingas prisijungęs prie „Trakų“. Pastarieji metai man nebuvo tokie, apie kokius svajojau, o atvykimas čia vėl padėjo atgauti buvusią sportinę formą ir pajusti žaidimo malonumą. Tikiuosi, kad kitąmet išlaikysime komandos branduolį ir galėsime sėkmingai tęsti tą darbą, kurį pradėjome su treneriu Kibu Vicuna“, - sakė D. Kazlauskas.

Tiek jis, tiek T. Švedkauskas prisijungė prie Dovydo Virkšo ir Lajo Traore, kurie taip pat turi sutartis kitam sezonui.

Pasiruošimą 2019 metų pirmenybėms „Trakai“ pradės sausio 7 dieną.