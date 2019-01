„Sūduvos“ žaidėjas D. Offenbacheris keliasi į Rumuniją

26-erių metų D. Offenbacheris prie „Sūduvos“ prisijungė 2018 metų vasarą, A lygoje sužaidė 13 rungtynių, per kurias pelnė tris įvarčius, atliko tris rezultatyvius perdavimus ir dukart buvo įspėtas. Be to, saugas žaidė per visas ketverias Europos lygos atrankos rungtynes su Jūrmalos „Spartaks“ ir Glazgo „Celtic“ bei vieną Lietuvos futbolo federacijos (LFF) taurės turnyro mačą.

„Dėkojame Danieliui už indėlį „Sūduvai“ tampant Lietuvos čempione antrą kartą iš eilės ir linkime kuo didžiausios sėkmės tolimesnėje karjeroje, - sandėrį komentavo „Sūduvos“ prezidentas Vidmantas Murauskas. - Taip pat galime pasidžiaugti, kad dar kartą įrodyta, kad A lyga, „Sūduva“ futbolininkams gali būti geras tramplinas į aukštesnio lygio čempionatą. Tokie pavyzdžiai yra naudingi visiems šalies klubams, kai kalbamės su potencialiais ekipų naujokais“.

„Hermannstadt“ Rumunijos čempionate per 21 turą surinko 28 taškus ir tarp 14 komandų užimą septintąją vietą.