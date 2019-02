„Sūduva“: titulo ambicijos ir dar glaudesnis ryšys su sirgaliais

Vienuolikės vairą ir toliau tvirtai laikys patyręs futbolo specialistas iš Kazachstano Vladimiras Čeburinas, o pokyčiai komandos sudėtyje nėra itin ryškūs, kadangi sūduviečiai išlaikė beveik visą praėjusio sezono branduolį, kuris Marijampolėje rungtyniauja jau ne vienerius metus.



Ryškiais nuostoliais galima įvardinti dviejų futbolininkų išvykimą: Danielis Offenbacheris persikėlė į Rumunijos čempionato Sibiu „Hermannstadt“ klubą, o Gersonas Acevedo šiuo metu ieško ekipos pajėgesniame čempionate. Tiesa, vis dar yra menka galimybė, jog ryškus legionierius iš Čilės gali sugrįžti.



„Sūduvoje“ taip pat nepamatysime Nikosijos „Apoel“ (Kipras) ekipos budeliu tapusio Rigino Cicilios ir kito puolėjo Juliaus Kasparavičiaus, atitinkamai į Klaipėdos „Atlantą“ ir Žodino „Torpedo“ (Baltarusija) išvyko Marius Činikas bei Vitalijus Gaidučikas. Į Tailandą patraukė Bruno Dybalas, o jo tautietis, esminį įvartį į Jūrmalos „Spartaks“ (Latvija) klubo vartus pelnęs, Guilherme Finkleris gali netgi baigti karjerą.



Lietuvos čempionai driokstelėjo solidžiu pirkiniu - Kanados rinktinės atakų lyderiu Tosaintu Rickettsu. Taip pat komandą papildė keturi lietuviai - Dominykas Barauskas, Gratas Sirgėdas, sugrįžęs Eligijus Jankauskas ir Paulius Golubickas.



Anot klubo prezidento Vidmanto Murausko, komanda vis dar yra komplektuojama, tačiau žinios apie naujokus sirgalius turėtų pasiekti jau netrukus.



Interviu alyga.lt svetainei „Sūduvos“ ir A lygos prezidentas atskleidė klubo numatomą biudžetą, sezono tikslus ir komandos komplektavimo ypatumus.



- Kokia šiuo metu yra komandos komplektavimo stadija ir ar iki sezono starto ją sukomplektuosite?



- Darbas vyksta ištisai - nuolat sekame žaidėjus. Šiai dienai norime, kad komandą papildytų vienas gynėjas arba du, taip pat saugas. Tai programa minimum. Atvyksta vienas gynėjas ir jeigu jis praeis medicininį patikrinimą, tai bus žinios apie jį.



- Koks planuojamas klubo biudžetas artėjančiam sezonui?



- Šiai dienai esame suplanavę 1-1,2 mln. eurų biudžetą. Dalies jo suplanuoti neįmanoma, o tai yra realus ir numatytas biudžetas.



- Į Vilniaus „Žalgirį“ grįžo Liviu Antalis, nors jis ieškojo kito klubo stipresniame čempionate. Kokia situacija yra su vis dar klubo neturinčiais Gersonu Acevedo ir Guilherme Finkleriu, ar jie dar gali grįžti?



- Galimybių yra, bet šiai dienai jie noro dar nepareiškė. Ko gero, Finkleris gali net ir baigti karjerą, o Acevedo ieško klubo iš brangesnės lygos.



- Stovykloje Kipre peržiūrų metu išbandėte kelis žaidėjus su solidžia istorija. Kuo jie neįtiko ir kokius jiems kėlėte reikalavimus?



- Išlaikėme praeitų metų branduolį, o kai kvietėme žaidėjus iš Lietuvos, komanda pilnai nesusiformavo, nes ne visi atvyko. Susidarė 18-19 žaidėjų ir liko 3-4 vietos. Pagal galimybę juos registruoti, tiems žaidėjams yra keliami aukštesni reikalavimai dėl to, kad tai būtų kaip postūmis į priekį. Pasirašyti sutartį su žaidėju sprendžia treneris ir peržiūroje dalyvavę žaidėjai kažkuria prasme trenerio lūkesčių nepateisino. Jei žaidėjai buvo pakviesti, reiškia, kad finansinės sąlygos buvo priimtinos.



- Kokius esate išsikėlę tikslus šiam sezonui?



- Kito tikslo čempionams kaip apginti vardą negali būti - tai faktas. Tikslai Europoje priklauso nuo burtų, bet sieksime pasirodyti kuo geriau ir nukeliauti kuo toliau, tačiau nematydamas varžovo konkretaus tikslo kelti negali. Kartais gali išsikelti nerealius tikslius ir, jų neįgyvendinęs, nuvilti žiūrovus.



Praėjusiais metais pagerėjo stadiono lankomumas. Labai gerai ta kryptimi dirba klubo atstovas spaudai, manau, dar turi daugiau minčių. Tai parodo klubo narystės ir abonementų pirkimas. Šiai dienai jų dar niekada tiek nebuvome pardavę ir artėjame prie 400.



Žaidėjus daug labiau skatina žaisti, kai stadione daugiau žiūrovų. Geri rezultatai skatina daugiau žmonių ateiti į stadioną - atsiranda abipusis ryšys. Žiūrovas padeda sugeneruoti tam tikrus finansus. Pernai iš visų žiūrovų per visus turnyrus surinkome 90 tūkst. eurų, tai yra ženklūs pinigai, kurie yra skiriami aikščių priežiūrai ir visam personalui išlaikyti. Stadionas yra kaip atskiras juridinis vienetas, tad tai labai svarbus dalykas. Kviečiame, kad kuo daugiau sirgalių prisidėtų prie klubo - tai labai susiję. Tikslas - per gerus rezultatus pritraukti dar daugiau žiūrovų.