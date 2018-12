Lietuvos futbolininkai verčia naują lapą

Lietuvos vyrų futbolo rinktinės laukia nauji iššūkiai. Kitais metais vyksiančiose atrankos į 2020 m. Europos futbolo čempionatą varžybose lietuviai susitiks su Tautų lygos A, B ir C divizionuose savo grupių nugalėtojais tapusiais portugalais, ukrainiečiais ir serbais.

Taškų dalyti nebus nusiteikusi ir Liuksemburgo rinktinė. Versti naują istorijos lapą Lietuvos futbolininkai mėgins padedami naujo trenerių štabo.

Atsisveikino su treneriais

Nors sutartis su Edgaru Jankausku galiojo iki 2019 m. pabaigos, atrankos varžybose Lietuvos futbolininkams 43 metų futbolo specialistas nevadovaus. Gruodžio 4-ąją Lietuvos futbolo federacija (LFF) galiausiai patvirtino, kad abipusiu susitarimu nutraukė sutartį su Lietuvos rinktinės vyriausiuoju treneriu ir jo asistentais – Igoriu Morinu bei Roku Garastu.

"Norime padėkoti Edgarui ir visai trenerių komandai už jų profesionalų požiūrį į darbą ir atsidavimą, kurį jie parodė būdami rinktinės treneriais. Linkime E.Jankauskui ir visam trenerių štabui didžiausios sėkmės tolimesnėse karjerose bei kantrybės siekiant užsibrėžtų naujų tikslų", – išplatintame pranešime cituojamas LFF prezidentas Tomas Danilevičius.

E.Jankauskas 2016 m. pradžioje Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio poste pakeitė Igorį Pankratjevą. Jo treniruojama rinktinė per 28 rungtynes iškovojo 3 pergales, 5 kartus sužaidė lygiosiomis ir patyrė 20 nesėkmių. Šiais metais lietuviai debiutavo Tautų lygos C divizione ir nusileidę Serbijos, Rumunijos ir Juodkalnijos ekipoms savo grupėje užėmė paskutinę vietą bei iškrito į žemesnį – D divizioną.

Naujų trenerių reikės ir Lietuvos jaunimo rinktinėms. Jaunimo (iki 21 metų) rinktinės vyriausiasis treneris danas Caritas Falchas lapkričio pabaigoje persikėlė į Kiprą ir pradėjo treniruoti šios šalies aukščiausioje lygoje žaidžiančią ekipą. Specialisto iš Danijos treniruojami jaunieji lietuviai atrankoje į 2019 m. Europos jaunimo čempionatą iškovojo 2 pergales, pasiekė 2 lygiąsias ir patyrė 6 nesėkmes. Surinkusi 8 taškus Lietuvos jaunimo rinktinė savo grupėje užėmė priešpaskutinę – penktą vietą. Beje, iš turnyro lentelės dugno lietuviai iššoko tik po to, kai paskutinėse atrankos ciklo rungtynėse svečiuose 2:0 nugalėjo Suomijos futbolininkus.

Prošvaisčių nematyti ir Lietuvos 19-mečių bei 17-mečių rinktinėse. Sauliaus Česnulio treniruoti 17-mečiai rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje vykusioje Europos čempionato atrankoje 1:2 nusileido bendraamžiams iš Serbijos, 0:3 pralaimėjo vengrams ir 0:4 – rumunams. Dar prasčiau pasirodė Antano Vingilio vadovaujami 19-mečiai. Lapkričio viduryje lietuviai atrankos varžybose 0:5 nusileido belgams, 0:7 neprilygo prancūzams ir 1:2 turėjo pripažinti maltiečių pranašumą. Abiejų trenerių sutartys su federacija baigėsi po atrankos varžybų.

Išbandymų laukas

Futbolo pasaulio užkulisiuose kalbama, kad pagrindiniais pretendentais į Lietuvos vyrų rinktinės vyriausiojo trenerio postą bus Lietuvos futbolo specialistai – Lenkijoje šiuo metu dirbantis Valdas Ivanauskas, Vilniaus "Žalgirį" treniruojantis Valdas Urbonas ir su "FS Riga" ekipa bronzą Latvijos pirmenybėse iškovojęs Valdas Dambrauskas. Neatmetamas variantas, kad rinktinės vairas bus patikėtas ne lietuviui, o užsieniečiui. Vis dėlto, žvelgiant į Lietuvos rinktinei tekusius varžovus, naivu tikėtis, kad naujas treneris atsineš ir sėkmingo žaidimo receptą.

Galbūt todėl, komentuodamas atrankos varžybų burtus, LFF prezidentas T.Danilevičius kalbėjo apie istorinę galimybę Vilniuje išvysti dabartinę Europos čempionę Portugalijos rinktinę ir jos geriausius futbolininkus, o ne apie lietuvių galimybes įgelti tituluotiems varžovams.

"Burtai mus suvedė su stipriomis rinktinėmis. Trys iš jų – Portugalija, Ukraina ir Serbija – šio sezono Tautų lygos A, B ir C divizionų grupėse iškovojo pirmąsias vietas. Neabejotinai didelis įvykis bus pirmas istorijoje Portugalijos rinktinės vizitas Lietuvoje, tikėkimės, su vienu geriausių pasaulio futbolininkų Cristiano Ronaldo, – teigė T.Danilevičius. – Su Serbija žaidėme dar visai neseniai ir žinome, kokia tai pajėgi komanda. Tai, kad Ukraina žaidė paskutiniuose dviejuose Europos čempionatuose, parodo, jog ji priklauso žemyno geriausiems. Liuksemburgą taip pat reikia vertinti labai rimtai. Pastaraisiais metais ši rinktinė gerokai patobulėjo, o ir mums dvikovos su jais niekada nebuvo lengvos."

Būtent su Liuksemburgo futbolininkais lietuviai ir pradės kovas 2020 m. Europos čempionato atrankos varžybose. Pirmasis išbandymas numatytas kitų metų kovo 22 d. Liuksemburge. Birželį rinktinės laukia dvejos rungtynės – birželio 7 d. lietuviai namuose antrą kartą išbandys jėgas su Liuksemburgu, o birželio 10 d. žais išvykoje su Serbija. Rugsėjį Lietuvos rinktinė žais dvejas rungtynes namuose – rugsėjo 7 d. surems ginklus su Ukraina, o po trijų dienų į Vilnių pirmą kartą istorijoje atvyks Europos čempionai portugalai. Spalio 11 d. Lietuvos komandos laukia išvyka į Ukrainą, o po trijų dienų – dvikova namuose su Serbija. Lapkričio 14 d. Lietuva užbaigs atrankos ciklą rungtynėmis su Portugalija išvykoje.

Pirmąsias dvi vietas grupėje užėmusios komandos pateks į Europos čempionato pagrindinį etapą, kuris vyks 2020 m. birželį ir liepą.

KOMENTARAS

Benjaminas Zelkevičius

LFF Trenerių tarybos vadovas

Manau, kad sprendimas atleisti Lietuvos rinktinės trenerių štabą buvo neišvengiamas. Per trejus darbo metus E.Jankauskui rezultato pasiekti nepavyko. O dar blogiau, kad ir rinktinės žaidimas kasmet regresavo, prastėjo. Keista, kai geriausius rezultatus ir žaidimą rinktinė demonstruoja pirmais trenerio darbo metais, bet paskui ta kreivė drastiškai smunka žemyn.

Sutinku, kad Tautų lygos C divizione Lietuvos rinktinė buvo priversta grumtis su gerokai pajėgesniais varžovais ir šansų pasiekti teigiamą rezultatą neturėjo. Bet tie pralaimėjimai nebuvo lemiamas argumentas keisti rinktinės trenerius. Turime matyti visą vaizdą. Po neblogos darbo pradžios mūsų rinktinė pateko į nesėkmių ruožą ir paaiškėjo, kad nei futbolininkai, nei treneriai nesugeba prisiimti atsakomybės, pripažinti savo klaidų, nesugeba ir pasiūlyti konkretaus veiksmų plano, kaip būtų galima keisti žaidimą. Lengviausia treneriui pasakyti, kad žaidėjai yra per silpni, stokoja tam tikrų futbolo įgūdžių, nes vaikystėje juos blogai treniravo. Bet juk tai iš esmės tie patys žaidėjai, su kuriais E.Jankauskas prieš kelerius metus lygiosiomis sužaidė su Slovėnija ir Škotija. O juk tada galėjo ir laimėti, jei ne kelios jau paties trenerio taktinės klaidos. Tai kas nutiko, kad per kelerius metus tie patys futbolininkai tapo prastesniais? Sutinku, kad tai ne tik rinktinės trenerių, bet ir pačių žaidėjų kaltė. Tačiau sprendimus dėl žaidėjų, dėl jų pozicijų ir uždavinių aikštėje priima vyriausiasis treneris. Jei jis mato, kad kai kurie žaidėjai nesugeba įgyvendinti jiems skiriamų užduočių, turi nebijoti juos keisti, ieškoti kitų futbolininkų, kitų resursų.

Pagaliau, toks yra trenerio likimas. Jei rezultatas yra – treneris dirba. Jei rezultato nėra – tai niekam nerūpi, kokia tavo komanda, kokie žaidėjai, su kokiais varžovais žaidei.

Tikiuosi, kad naujas rinktinės treneris ateis į komandą žinodamas, ko nori iš žaidėjų ir kaip ketina siekti savo tikslų su turimais futbolininkais. Žaidėjai yra tokie, kokie yra – geresni ar blogesni, bet kitokių neturime. Ir čia bus pagrindinis iššūkis naujam treneriui – su turimais žaidėjais siekti geresnių rezultatų. Tikiu, kad tai įmanoma.