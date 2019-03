Suimta 400 IS kovotojų, mėginusių sprukti iš paskutiniojo savo bastiono Rytų Sirijoje

Rytų Sirijoje suimta 400 „Islamo valstybės“ (IS) kovotojų, sprukusių iš paskutiniojo savo bastiono.

Sirijos demokratinių jėgų (SDF) atstovas trečiadienį sakė, kad kurdų ir arabų aljansas antradienio vakarą sučiupo didelę grupę džihadistų, kurie, padedami kontrabandininkų tinklo, mėgino palikti Baghuzio kaimą Irako pasienyje.



Pasak SDF karininko, IS šalininkai mėgino sprukti pėsčiomis. Tarp jų buvo sirų ir įvairių užsieniečių. SDF duomenimis, antradienį iš paskutiniojo IS bastiono išvyko 3 500 žmonių, 500 kovotojų pasidavė. SDF atstovai teigė esantys nustebinti didelio skaičiaus žmonių kaime prie Eufrato, kurį sudaro tuneliais sujungtos kelios dešimtys namų.



Kai praėjusiomis savaitėmis Baguzį jau paliko tūkstančiai IS kovotojų su žmonomis ir vaikais, SDF daliniai penktadienį vėl pradėjo kaimo puolimą, kurį buvo nutraukę dėl didelio civilių skaičiaus. Sekmadienį puolimas vėl buvo sustabdytas, kad ir kiti žmonės galėtų pasitraukti iš vietovės.



Ir trečiadienį šimtai žmonių paliko Baghuzį, pasakojo agentūros AFP reporterė.