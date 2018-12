Serbija Kosovui grasina kariniu konfliktu

Tiesa, karinis konfliktas Balkanuose mažai tikėtinas, nes Kosove tebėra per 4,5 tūkst. NATO karių. Be to, Serbijos agresija užtrauktų ES sankcijas ir izoliuotų ją nuo Vakarų.

Anot ekspertų, Kosovo parlamente pasiūlymas formuoti kariuomenę bus priimtas be didesnio pasipriešinimo. Skaičiuojama, kad jai kasmet bus skiriama 98 mln. eurų ir ji bus sudaryta iš 5 tūkst. karių ir 3 tūkst. rezervininkų.

Kosovo užmojį palaiko JAV.