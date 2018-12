Šaudynės Strasbūro Kalėdų mugėje: kas žinoma

Žemiau pateikiame, kas jau žinoma apie šį išpuolį:

Teroro valanda

Antradienį apie 19 val. 50 min. vietos (20 val. 50 min. Lietuvos) laiku Strasbūro centre, kur kasmet vyksta Kalėdų mugė, pritraukianti minias pirkėjų ir turistų, vienas vyras ėmė šaudyti.

Netrukus nustatyta, kad šaulys buvo 29 metų vyras, gimęs Strasbūre, ir jau žinomas teisėsaugai.

Jis „sėjo terorą (...) trijose miesto vietose“, sakė Prancūzijos vidaus reikalų ministras Cristophe'as Castaneras (Kristofas Kastaneras).

„Sentinelle“ pajėgų kariai savo ginklais mėgino sulaikyti užpuoliką ir tarp 20 val. 20 min. ir 21 val. (vietos, 21 val. 20 min. ir 22 val. Lietuvos laiku) jis dukart sistematiškai susišaudė su mūsų saugumo pajėgomis“, – sakė ministras, paminėdamas antiteroristinę operaciją, pradėtą po 2015 metų lapkritį Paryžiuje įvykdyto didelio išpuolio, siejamo su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS).

Tas vyras nušovė tris žmones ir sužeidė dar 11. Penki asmenys buvo sužeisti sunkiai, o kiti šeši žmonės patyrė nesunkių sužalojimų. Iš nusikaltimo vietos šaulys paspruko taksi, sakė tyrimui artimas šaltinis.

Taksi vairuotojas, kuris per incidentą nenukentėjo, nurodė policijai, kad įtariamasis buvo sužeistas.

Kariuomenė pranešė, kad rikošetu atšokusios užpuoliko kulkos buvo nesunkiai sužeistas vienas karys.

Daug lankytojų sulaukianti Kalėdų mugė buvo akylai stebima pareigūnų dėl didelės džihadistų atakos grėsmės; 2000-ųjų gruodį ji buvo tapusi planuoto išpuolio taikiniu.

Įtariamasis žinomas saugumo tarnyboms

Įtariamasis buvo puikiai žinomas pareigūnams; jis buvo teistas ir atliko savo bausmes Prancūzijoje ir Vokietijoje, sakė vidaus reikalų ministras.

2016 metais jis pateko į antiteroristinių tarnybų akiratį, pranešė tyrimui artimas šaltinis.

Pasak šaltinio, vidaus žvalgybos agentūra DGSI per vieną apsilankymą kalėjime atkreipė į jį dėmesį dėl žiaurumo ir religinio prozelitizmo – mėginimo atversti žmones į savo tikėjimą.

Iki antradienio atakos šis vyras jau buvo ieškomas dėl ginkluoto apiplėšimo, sakė bylai artimas šaltinis. Tuo metu kitas šaltinis nurodė, kad įtariamasis figūruoja byloje dėl pasikėsinimo nužudyti.

Anksčiau antradienį policija apieškojo įtariamojo namus, tačiau jo paties ten nerado.

Nors tikslūs šaulio motyvai vis dar nežinomi, kovos su terorizmu prokuroras rado pagrindą pradėti tyrimą dėl „nužudymų ir pasikėsinimų nužudyti, susijusių su teroristine organizacija“.

Paryžiaus prokuroras Remy Heitzas (Remis Hesas) pasisakys vėliau trečiadienį, nurodė C. Castaneras.

Kariai ir policija

Bėglį sugauti bando gausios policijos ir karių pajėgos.

Buvo mobilizuoti 350 žmonių, tarp jų 100 policininkų, kuriems padeda du sraigtasparniai, pareigūnai iš elitinių dalinių ir „Sentinelle“ pajėgų kariai, saugantys jautrias vietas, galinčias tapti teroristų taikiniais, sakė vidaus reikalų ministras.

Be to, šalyje buvo sustiprintas saugumo lygis ir sugriežtinta pasienio kontrolė, teigė C. Castaneras.

Į Strasbūrą taip pat bus išsiųsta papildomų pajėgų.