Prancūzijoje daugiabutyje kilus gaisrui sužeisti 22 žmonės

Per incidentą sugriuvo dalis pastato. Be to, buvo evakuoti greta esančio viešbučio svečiai, informavo ugniagesių tarnybos pulkininkas leitenantas Sylvainas Gergaud (Silvenas Žero).

„Gaisras plito labai greitai per lifto šachtą“, – teigė jis.

Per incidentą nukentėjo ir du ugniagesiai.

Gaisrą ugniagesiams pavyko suvaldyti iki išauštant.