Per potvynius Australijoje nugaišo šimtai tūkstančių galvijų

Po sausringų metų regiono gyventojams dabar pavojų kelia didžiuliai potvyniai. Kvinslando premjerė Annastacia Palaszczuk pasakojo, kad lankydamasi užtvindytose teritorijose matė „negyvų galvijų jūrą“.



Šimtmečio potvynis Kvinslande apsėmė tūkstančius pastatų ir daugybę žemės ūkio įmonių. Galvijai dėl prieš tai buvusios sausros ir taip buvo nusilpę. Apie pusė iš 25 mln. galvijų Australijoje laikomi veisimo fermose Kvinslande. Daugelis galvijų augintojų baiminasi dėl savo egzistencijos.



Australijos tropinėje šiaurėje smarkios liūtys musoniniu metu yra įprastas reiškinys. Tačiau kai kuriuose regionuose tik per vieną savaitę iškrito tiek lietaus, kiek paprastai jo per per metus. Dabar kritulių jau mažėja.