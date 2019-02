Pakistanas paskelbė numušęs du Indijos karo lėktuvus

Pakistano karinės oro pajėgos „numušė du Indijos lėktuvus Pakistano oro erdvėje“, sakoma kariuomenės atstovo generolo majoro Asifo Ghafooro (Asifo Gafūro) „Twitter“ žinutėje. Jis pridūrė, kad vienas lėktuvas nukrito Pakistano administruojamoje Kašmyro regiono dalyje, o kitas sudužo Indijos kontroliuojamoje pusėje.

„Vienas Indijos pilotas buvo suimtas ten esančių karių, o dar du yra toje teritorijoje“, – pridūrė A. Gafooras, bet padėties išsamiau nepaaiškino.

Vėliau buvo paskelbta, kad į pakistaniečių rankas pateko du indų pilotai, iš kurių vienas buvo hospitalizuotas.

Padėtis dramatiškai eskalavosi praėjus kelioms valandoms po Pakistano pranešimo, kad Indijos pajėgos iš minosvaidžių apšaudė jo teritoriją Kašmyre ir kad per šią ataką žuvo šeši civiliai bei dar keletas buvo sužeisti.

Tuo metu Indijos šaltiniai nurodė, kad Pakistano naikintuvai irgi įskrido į indų kontroliuojamą oro erdvę Kašmyre, bet buvo priversti grįžti už ginčijamo regiono faktinės sienos.

Vienas aukšto rango vyriausybės pareigūnas Indijos administruojamoje Kašmyro dalyje naujienų agentūrai AFP sakė, kad pakistaniečių karo lėktuvai trumpam buvo įskridę į šalies oro erdvę, bet buvo nuvyti atgal Indijos oro pajėgų.

Naujienų agentūra „Press Trust of India“ (PTI) irgi pranešė, kad pakistaniečių naikintuvai kirto vadinamąją Kontrolės liniją ties Pūnču ir Naušara, bet buvo išstumti.

PTI rašo, kad Pakistano lėktuvai grįždami numetė bombų, bet jokios informacijos apie padarytą žalą arba aukas nebuvo.

Indijos karinių oro pajėgų atstovas Anupamas Banerjee (Anupamas Banerdžis) Delyje sakė neturįs jokios informacijos apie Pakistano pareiškimus dėl numuštų indų lėktuvų. Vis dėlto vienas aukšto rango policijos pareigūnas Muniras Ahmedas Khanas (Muniras Ahmedas Chanas) anksčiau nurodė, kad vienas indų lėktuvas nukrito šiapus Kontrolės linijos, bet kol kas nežinoma, ar esama aukų.

Kitas policijos pareigūnas S. P. Pani (S. P. Panis) sakė, kad ugniagesiai nuvyko į orlaivio sudužimo vietą Budgamo apylinkėse. Įvykio liudininkai sakė, kad kariai šaudė į orą, perspėdami gyventojus nesiartinti prie lėktuvo nuolaužų.

Indijos žiniasklaida nurodė, kad šalies administruojamoje Kašmyro dalyje esantys oro uostai buvo uždaryti civiliniams skrydžiams.

PTI informavo, kad uždaryti oro uostai yra Šrynagare, Džamu ir Lehe. The Press Trust of India news agency says these airports are located at Srinagar, Jammu and Leh. Indian authorities declined to comment.

Pakistano užsienio reikalų ministerija irgi paskelbė pranešimą, kad šalies oro pajėgos trečiadienį „surengė smūgių“ kitapus Kontrolės linijos, bet išsamiau nepaaiškino, kokio pobūdžio buvo šie reidai, ir neminėjo jokių numuštų lėktuvų.

Pasak URM, smūgiai buvo nutaikyti prieš „nekarinį taikinį“.

„Neketiname eskaluoti padėties“, – pridūrė ministerija.

Antradienį Indijos karo lėktuvai surengė smūgį Pakistano kontroliuojamoje Kašmyro dalyje, o Delis paskelbė, kad buvo atakuota viena kovotojų mokymo stovykla, atsakant į vasario 14-osios mirtininko sprogdintojo išpuolį, nusinešusį 40 Indijos sukarintų pajėgų narių gyvybių.

Įtampa tarp abiejų branduolinių ginklų turinčių valstybių smarkiai padidėjo, Indijos karo lėktuvams įskridus į Pakistano oro erdvę ir atakavus, anot Delio, islamistų grupuotės „Jaish-e-Mohammed“ (JeM), prisiėmusios atsakomybę už minėtą sprogdinimą, stovyklą.

Islamabadas neigia, kad Indijos aviacijos antskrydis padarė kokios nors didelės žalos arba pareikalavo aukų, bet pažadėjo atsakyti, todėl pavojingos konfrontacijos Pietų Azijoje tikimybė labai išaugo.

Antradienio antskrydis buvo pirmasis Indijos aviacijos smūgis Pakistano teritorijoje nuo 1971 metais vykusio karo, kai abi šalys dar neturėjo branduolinių arsenalų.

Naktiniai susirėmimai

Indijos kariuomenės atstovas pulkininkas leitenantas Devenderas Anandas sakė, kad praeitą naktį Pakistano kariai apšaudė dešimtis indų kariškių pozicijų palei Kontrolės liniją. Indijos kariškių pranešime sakoma, kad „iš pykčio ir nusivylimo“ Pakistanas „inicijavo neišprovokuotą paliaubų pažeidimą“.

Kariškiai pridūrė, kad Indijos pajėgos „atsakė ugnimi“, ir teigė, kad buvo sunaikinti penki pakistaniečių pasienio postai. Pakistano kariai taip pat buvo apkaltinti leidę minosvaidžių sviedinius ir raketas „iš civilių namų, naudodamiesi kaimų gyventojais kaip gyvaisiais skydais“.

Pakistano premjeras Imranas Khanas (Imranas Chanas) trečiadienį tikriausiai sušauks Nacionalinę vadų tarybą aptarti Islamabado atsako į Indijos karo lėktuvų įsibrovimą.

Šalies užsienio reikalų ministras Shahas Mahmoodas Qureshi (Šahas Mahmudas Kurešis) valstybinei televizijai sakė palaikąs ryšį su kitų šalių diplomatijos vadovais dėl „Indijos agresijos“. Jis pridūrė, kad Indijos antradienį surengtas antskrydis sukėlė pavojų taikai regione.

Indijos užsiensio reikalų ministrė Sushma Swaraj (Sušma Svaradž) savo ruožtu trečiadienį sakė, kad jos šalis nenori tolesnio įtampos su Pakistanu eskalavimo ir kad Delis toliau elgsis atsakingai ir santūriai.

Pasak jos, Indijos oro pajėgų antradienio prevencinis smūgis teroristų mokymo stovyklai Pakistano teritorijoje buvo riboto masto ir skirtas pademonstruoti, kad Delis imsis ryžtingai imsis veiksmų prieš teroristų infrastruktūrą kaimyninėje šalyje, siekdamas apsisaugoti nuo naujų teroro išpuolių.

Pakistanas savo ruožtu teigia nesantis niekaip susijęs su vasario 14-osios sprogdinimu Kašmyre ir sako esąs pasiruošę padėti Deliui vykdyti tyrimą.

JAV, Kinija ir Europos Sąjunga paragino Delį ir Islamabadą elgtis santūriai.

„Raginame Indiją ir Pakistaną išlaikyti savitvardą ir bet kokia kaina vengti eskalavimo“, – pasikalbėjęs su abiejų šalių užsienio reikalų ministrais pareiškė JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo (Maikas Pompėjas).