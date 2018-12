Kare su mafija – trumpalaikis pergalės džiaugsmas

Smūgis, bet ne mirtinas

Italijos, Vokietijos, Nyderlandų, Belgijos ir kelių Pietų Amerikos valstybių policija gruodžio 4-ąją per bendrą operaciją prieš Kalabrijos nusikalstamą organizaciją "Ndrangheta" sulaikė 90 asmenų. Operaciją koordinavo Italijos kovos su mafija ir terorizmu nacionalinė valdyba.

Tarp sulaikytųjų esama įtakingų Kalabrijos ir Europos organizuoto nusikalstamumo atstovų, užsiėmusių, anot Europos teisminio bendradarbiavimo padalinio "Eurojust", kokaino kontrabanda, pinigų plovimu, kyšininkavimu ir smurtu.

Operacija kodiniu pavadinimu "Pollino" buvo surengta po 2016 m. pradėto tyrimo. Italijos žiniasklaidos teigimu, buvo nusitaikyta į "'Ndrangheta" ir jos atšakas Pietų Amerikoje.

Europos policijos agentūra Europolas operaciją pavadino "ryžtingu smūgiu vienam įtakingiausių Italijos nusikaltėlių tinklų pasaulyje". Italijos kovos su mafija prokuroras Federico Cafiero De Raho operaciją pavadino išskirtine. Pasveikinęs joje dalyvavusius pareigūnus, jis neslėpė kartėlio. "Akivaizdu, kad šia operacija mes dar neįveikėme "Ndranghetos" – ji yra labai galinga ir ypač turtinga", – sakė jis.

Tarp ledų ir gėlių

Nuo XIX a. pabaigos gyvuojančią "Ndranghetą", kurios pavadinimas graikiškai reiškia heroizmą, sudaro daug kaimais ir šeimomis grindžiamų klanų Kalabrijoje – kalnuotame kaimiškame ir nepakankamai išvystytame Pietų Italijos regione.

Nepaisydama didelio policijos dėmesio, dažnų areštais pasibaigusių kovos su mafija pareigūnų operacijų organizacija toliau plėtė savo įtaką. Šiuo požiūriu ji pranoko Sicilijos "Cosa Nostra" ir Neapolio "Camorra" – teigiama, kad ji kontroliuoja 80 proc. prekybos kokainu Europoje ir yra vienintelė mafijos organizacija, veikianti visuose žemynuose.

Puikus to įrodymas – operacija "Pollino", vienu metu vykusi keliose valstybėse. Vokietijoje daugiausia kratų atlikta restoranuose, nedidelėse ledainėse, biuruose – daugiausia Šiaurės Reino-Vestfalijos regione. Pareigūnų teigimu, ieškota 47 įtariamųjų – surengtos kratos 65 namų valdose.

Analogiškos kratos vyko Italijoje ir Ispanijoje, operacija vykdyta ir Nyderlanduose, kur "Ndrangheta" naudojasi didžiule gėlių eksporto rinka ir daugiausia veikia narkotikų kontrabandos srityje. Belgijos žiniasklaida pranešė, kad šioje šalyje daugiausia areštų buvo Limburgo rajone, kuriame susitelkusi didelė italų bendruomenė.

Pareigūnų teigimu, mafija į Roterdamo ir Antverpeno uostus plukdė narkotikus ir iš ten paskirstydavo po visą Europą. Operacijos metu konfiskuotos 4 t kokaino, 120 kg ekstazio tablečių, 2 mln. eurų grynaisiais.

Nespėjo vainikuoti

Kone vienu metu su operacija "Pollino" suduotas smūgis ir kitai Italijos mafijos grupuotei, Sicilijos "Cosa Nostra". Antradienį Sicilijoje buvo sulaikyti 46 šios nusikalstamos organizacijos nariai. Visiems pareikštas kaltinimas dalyvavus organizuotoje nusikaltėlių grupuotėje, reketu, neteisėtu ginklų laikymu ir daugeliu kitų sunkių nusikaltimų.

Tarp suimtųjų – naujuoju mafijos bosu įvardijamas Settimino Mineo. Šis 80-metis juvelyras laikomas garsiojo mafijos boso Toto Riinos, pernai rudenį mirusio kalėjime, įpėdiniu.

Sicilijos pareigūnų teigimu, pastaruoju metu mafija išgyveno sunkų reorganizacijos periodą, nes ilgą laiką stigo centralizuotos valdžios. Po sėkmingų policijos operacijų "Cosa Nostra", skirtingai nei kitos Italijos mafijos grupuotės, nebeatgavo ankstesnės įtakos. Bandydami pakeisti situaciją, grupė mafiozų nusprendė sugrąžinti krikštatėvio pareigas, į kurias ir buvo išrinktas juvelyras.

Operacija prieš Sicilijos mafiją pavadinta simboliškai – "Kupolas 2.0", pagal "Cosa Nostra" valdžios hierarchijos pavadinimą. Tačiau įpūsti naujos jėgos "Cosa Nostra" nespėjo: pareigūnų šturmas pradėtas kaip tik tuo metu, kai po 25 metų pertraukos Palerme susirinkę mafijos lyderiai ketino suteikti S.Mineo capo dei capi – bosų boso – titulą.

Italijos žiniasklaida juvelyrą iš Palermo apibūdina kaip užkietėjusį gangsterį, taip paranojiškai bijantį konkurentų ar policijos pasikėsinimų, kad iki pat suėmimo nesinaudojo mobiliuoju telefonu ir, užuot važiavęs automobilu, vaikščiojo pėsčiomis.

Nukritęs iš dangaus

Solidžios, inteligentiškos išvaizdos S.Mineo gerai žinomas Italijos kovos su mafija pareigūnams. Po to, kai 1982-aisiais jo tik per plauką neištiko brolių likimas ir jis vos nežuvo per pasikėsinimą, S.Mineo medžiojo ne tik konkuruojantys mafiozai, bet ir pareigūnai.

S.Mineo pavardė minėta vadinamajame didžiajame procese, kurį 1986 m. inicijavo legendinis Italijos kovotojas su mafija prokuroras Giovanni Falcone. Per procesą, užtrukusį iki pat 1992-ųjų, iš 474 kaltinamųjų 360 buvo nuteisti.

"Nežinau, apie ką jūs kalbate, aš nukritau nuo debesies", – tardytojui pasakyta S.Mineo frazė tapo neatsiejama jo skandalingos gyvenimo istorijos dalimi. Jis pats buvo nuteistas penkerius metus kalėti.

Dėl "didžiojo proceso" įsiutęs T.Riino paskelbė karą Italijos valstybei ir nurodė nužudyti tiek patį G.Falconę, tiek daugybę kitų pareigūnų. Tiesa, atsakomasis smūgis kirto pačiam T.Riino – jis atsidūrė už grotų ir laisvės nebeišvydo.

S.Mineo 2006-aisiais vėl buvo suimtas ir kalėjime praleido dvylika metų. T.Riina, vadovavęs mafijai net ir būdamas kalėjime, labai vertino savo įpėdinį, pasižymintį ir puikiomis diplomato savybėmis.

Nukirsta ne ta galva?

Žiniasklaida cituoja Italijos parlamento kovos su mafija komiteto pirmininką Nicolą Morrą, pasidžiaugusį, kad valstybė švenčia pergalę prieš Sicilijos mafiją. Vis dėlto niekas neabejoja – laimėtas mūšis, bet ne karas. "Jie niekada nepasiduoda. Tačiau ir mes nesitrauksime", – pranašingai pasakė N.Morras.

Skeptikai nuogąstauja, kad džiaugsmas dėl naujausių areštų yra perdėtai didelis. Nėra aišku, ar S.Mineo iš tikrųjų buvo toks įtakingas ir galingas, kaip teigia tyrėjai.

Juolab kad ir anksčiau, po "didžiojo proceso" "Cosa Nostra" buvo tik kiek pritilusi, jos verslas toliau klestėjo. Narkotikai, virtualios lažybos, prekyba nafta, ginklais ir maisto produktais, – nusikaltėlių organizacijos metinė apyvarta siekia šimtus milijonų apyvartos, o jos čiuptuvai išsidriekę po visą Europą.

Kai kurie ekspertai sako, kad apie pergalę kovoje su "Cosa Nostra" būsią galima kalbėti tik tuomet, kai teisėsaugos rankose atsidurs jos mistinis veikėjas Matteo Messina Denaro iš Kastelvetrano. Apie jį kalbama jau ne vieną dešimtmetį – sakoma, kad jam 56-eri, jis puikiai slapstosi ir esąs tikrasis bosų bosas. O kol kas aišku tik viena: "Cosa Nostra" laikinai liko be bosų boso.