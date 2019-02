Kanadoje per gaisrą žuvo pabėgėlių iš Sirijos šeimos septyni vaikai

Kanados priglaustos vienos pabėgėlių iš Sirijos šeimos septyni vaikai antradienį anksti ryte žuvo per gaisrą jų name Halifakso priemiestyje, pranešė pareigūnai.

Viena šalimais gyvenanti moteris sakė, kad vaikų amžius buvo nuo trijų mėnesių iki 17 metų.

Jų tėvai liko gyvi, bet patyrė sunkių sužalojimų ir buvo hospitalizuoti, o vyro būklė kelia pavojų gyvybei.

Ligoninėje apsilankęs Halifakso mečetės imamas Abdallah Yousri (Abdala Jusris) sakė, kad šeima į Kanadą atvyko iš Sirijos rytinio Rakos miesto.

Pabėgėlių kaimynė Danielle Burt (Daniel Bert) pasakojo maždaug pusvalandis po vidurnakčio išgirdusi garsų trenksmą ir moters klyksmą. Išbėgusi iš namo su savo keturiais vaikais ji pamatė šiurpų vaizdą.

„Moteris buvo pievelėje ir, spėju meldėsi, grąžydama rankas“, – sakė susijaudinusi įvykio liudininkė ir pridūrė, kai kaimynė paprašė jos vyro iškviesti pagalbą.

„Ji sakė, kad jos vaikai viduje ir kad tėvas sėdi ant laiptų. Manau, jis buvo sugrįžęs vidun, nes buvo smarkiai apdegęs. Buvo tiesiog siaubinga“, – pasakojo D. Burt..

Pasak A. Yusri, šeima Kanadoje gyveno jau beveik dvejus metus, bet anksčiau buvo apsistojusi į šiaurę nuo Halifakso esančiame Elmsdeilyje.

Dvasininkas pridūrė, kad aukų laidotuvės veikiausiai įvyks trečiadienį.

„Trūksta žodžių, kai vaikai per anksti iš mūsų atimami, ypač tokiomis aplinkybėmis. Mano širdis – su likusiais gyvais per šįryt Halifakse kilusį šiurpų gaisrą, ir artimuosius, gedinčius šios didžiulės netekties“, – per „Twitter“ parašė Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau (Džastinas Triudo).

„Visos mūsų savivaldybės širdis sudaužyta; mūsų mintis su šią šeimą mylinčiais žmonėmis“, – savo tviterio žinutėje rašo Halifakso meras Mike'as Savage'as (Maikas Savadžas).

Policija nurodė, kad gaisro priežastis tebetiriama.

Halifakso apygardos ugniagesių vadas Mike'as Blackburnas (Maikas Blekbernas) sakė, kad gelbėtojams atvykus liepsnos buvo smarkiai įsisiautėjusios, bet jas pavyko greitai nuslopinti.