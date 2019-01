Britų karalienės vyras princas Philipas pateko į avariją, bet nenukentėjo

Princo vairuojamam automobiliui susidūrus su kita mašina netoli monarchės Sandringamo dvaro buvo sužeisti du žmonės, informavo karališkieji rūmai.

„Edinburgo princas šią popietę dalyvavo kelių eismo įvykyje su kita transporto priemone, - sakė vienas rūmų atstovas. – Kunigaikštis nebuvo sužeistas. Avarija įvyko vietoje arti Sandringamo dvaro. Į įvykio vietą buvo atvykusi vietos policija.“

Rūmų atstovė patvirtino naujienų agentūrai „Press Association“, kad vieną iš susidūrusių automobilių vairavo Philipas ir kad kartu su juo važiavo keleivis.

Agentūra nurodė, kad Edinburgo kunigaikštis tikriausiai važiavo su savo asmens sargybiniu.

Norfolko policijos pareigūnai buvo iškviesti į Sandringamą prieš 15 val. vietos (17 val. Lietuvos) laiku „po pranešimų apie dviejų automobilių susidūrimą“.

Policijos atstovas pridūrė, kad į įvykio vietą taip pat atvažiavo greitosios pagalbos darbuotojai ir kad du žmonės, buvę vienoje iš transporto priemonių, buvo lengvai sužeisti.

Karališkoji pora didžiąją dalį žiemos praleido šioje savo privačioje rezidencijoje Norfolke, pietryčių Anglijoje.

Philipas, žinomas savo tiesmuku būdu ir kandžiu humoru, nuo 2017 metų formaliai nebedalyvauja visuomeniniame gyvenime.

Šis Graikijos ir Danijos princas tuometę princesę Elizabeth vedė 1947 metų lapkričio 20 dieną Vestminsterio abatijoje Londone.

Per jų vestuvių auksinį jubiliejų 1997 metais karalienė apie savo vyrą pasakė: „Paprastai tariant, jis buvo mano stiprybė ir ramstis visus šiuos metus.“