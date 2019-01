Alpėse – didelis lavinų pavojus: žuvo keli žmonės

Perspėjimas buvo paskelbtas keliems žmonėms žuvus per nelaimingus atsitikimus, susijusius su oro sąlygomis.

44 metų vyras žuvo Vakersberge Bavarijoje, kai ant jo, neatlaikiusios sniego, užkrito trys sunkios šakos, pranešė policija.

Pareigūnai pirmadienį taip pat pranešė, kad šeštadienį mirė moteris, kuri buvo sužeista, kai praėjusią savaitę Šveicarijos Urio kantone ją užgriuvo lavina.

Be to, savaitgalį lavinos Austrijoje pražudė tris slidininkus, o Bavarijoje per incidentą, susijusį su oro sąlygomis, žuvo viena moteris.

Maždaug 40 gelbėtojų su dresuotais šunimis vis dar ieško dviejų žmonių, dingusių netoli Hohenbergo Žemutinėje Austrijoje, pranešė Austrijos naujienų agentūra APA.

Dėl didelio lavinų pavojaus Hochkaro kalnų kelias ir visas Hochkaro slidinėjimo kurortas Žemutinėje Austrijoje buvo uždaryti. Gyventojų ir lankytojų buvo paprašyta iki dienos pabaigos išvykti iš regiono.

Bavarijoje dėl gausaus sniego uždaryti kai kurie keliai ir geležinkelio linijos, o kai kur Bavarijos pietuose ir Austrijos Štirijos regione pirmadienį dėl orų uždarytos mokyklos.