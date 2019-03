Tokijo teismas leido už užstatą paleisti buvusį „Nissan“ vadovą

Teismas paskyrė 1 mlrd. jenų (7,9 mln. eurų) užstatą, bet prokurorai tikriausiai apskųs šį sprendimą ir net galėtų pateikti papildomų kaltinimų C. Ghosnui, kad jis nebūtų paleistas.

Tai naujausias posūkis Japonijos ir verslo pasaulio dėmesį kaustančioje byloje, įvykęs C. Ghosno naujajam advokatui Junichiro Hironakai (Džiuničirui Hironakai) pateikus, pasak jo, įtikinamą prašymą paleisti už užstatą ir naujų bylos elementų.

Pirmadienį C. Ghosno šeima paskelbė, jog kreipsis į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybą.

Japonijos prokurorai lapkričio 19 dieną suėmė 64 metų C. Ghosną, įtardami jį nedeklaravus viso darbo užmokesčio ir klaidinus investuotojus bei institucijas. Manoma, kad per penkerius metus iki 2015-ųjų kovo jis nuslėpė iš viso 44 mln. JAV dolerių (38,8 mln. eurų).

Be to, įtariama, kad dalį užmokesčio, kurį gavo iš „Nissan“, C. Ghosnas nuslėpė ir per trejų metų laikotarpį iki 2018-ųjų kovo.

Gruodžio 21 dieną C. Ghosnui buvo pareikšti nauji ir sunkesni kaltinimai: teigiama, kad jis dėl savo prekybos operacijų finansų rinkose patirtus nuostolius 2008 metais perkėlė „Nissan“.

Libaniečių šeimoje Brazilijoje gimęs C. Ghosnas buvo vienas garsiausių pasaulio automobilių pramonės aukščiausio rango vadovų. Prieš du dešimtmečius jis išgelbėjo „Nissan“ nuo žlugimo. Jis taip pat vadinamas vienu iš „Renault“, „Nissan“ ir „Mitsubishi“ aljanso „architektų“.