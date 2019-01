Th. May teigia negalinti atmesti kieto „Brexito“ galimybės

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May pareiškė negalinti įvykdyti opozicijos lyderio Jeremy'io Corbyno reikalavimo atmesti kieto „Brexito“ be susitarimo su ES galimybę. „Neįmanoma“ atmesti tokį scenarijų nesustabdžius viso išstojimo proceso, pareiškė premjerė, reaguodama į J. Corbyno laišką. Taip Th. May kartu atmetė jo sąlygą pokalbiams dėl „Brexito“ kompromiso.