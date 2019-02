Th. May sako turinti naują „Brexit“ mandatą

Britų ministrė pirmininkė Theresa May (Tereza Mei) sekmadienį sakė, kad susitikime su Europos Sąjungos derybininkais dėl jos „Brexit“ susitarimo bus „apsiginklavusi nauju mandatu ir naujomis idėjomis“.

ES pareigūnai tvirtino, kad dėl šio susitarimo nebus deramasi iš naujo, tačiau Th. May laikraštyje „The Sunday Telegraph“ rašė, kad bandydama išbraukti iš susitarimo nepopuliarią „apsidraudžiamąją priemonę“, ji „kovos už Britaniją ir Šiaurės Airiją“.

„Tikiu, kad jei laikysimės drauge ir kalbėsime vienu balsu, galėsime rasti teisingą kelią į priekį“, – sakė ji.

Kontroversiškos „apsidraudžiamosios priemonės“ (backstop) tikslas yra išlaikyti atvirą sieną tarp Airijos ir Šiaurės Airijos, tačiau „Brexit“ šalininkai baiminasi, kad dėl jos šalis ir tolau turės laikytis ES muitų taisyklių.

Britanijos parlamentas anksčiau šią savaitę nubalsavo už tai, kad Th. May grįžtų į Briuselį iš naujo derėtis dėl šios išlygos, be kurios susitarimui parlamentarai galėtų pritarti. Praėjusį mėnesį parlamentas ryžtingai atmetė Th. May suderėtą susitarimą.

„Dabar esu įsitikinusi, kad yra kelias, galintis užtikrinti daugumą Bendruomenių Rūmuose išstojimui iš ES su sutartimi“, – „The Sunday Telegraph“ rašė ministrė pirmininkė.

„Grįžusi į Briuselį kovosiu už Britaniją ir Šiaurės Airiją, būsiu apsiginklavusi nauju mandatu, naujomis idėjomis ir nauju ryžtu susitarti dėl pragmatiško sprendimo“, – pabrėžė ji.

ES įsitikinusi, kad jau pasiektas susitarimas „tebėra geriausias ir vienintelis būdas užtikrinti sklandų išstojimą“, tačiau liekant vis mažiau laiko iki kovo 29 dieną numatyto „Brexit“ didėja ir rizika, kad Britanija pasitrauks be susitarimo.

Th. May teigia, jog opozicijos lyderis Jeremy Corbynas (Džeremis Korbinas) „taip pat problema laiko apsidraudžiamosios priemonės potencialiai neterminuotą pobūdį“. Vyriausybės vadovė patikino, jog Bendrija „jau sutiko, kad „alternatyvos“ principas turėtų pakeisti apsidraudžiamąją priemonę, jei kada nors jos prireiktų“.

Pagal dabartinę sutartį, „apsidraudžiamoji priemonė“ įsigaliotų tuo atveju, jei Britanija ir ES nesusitartų dėl būsimų prekybos santykių po pereinamojo laikotarpio, galinčio tęstis iki dvejų metų.

Ministrė pirmininkė nesureikšmino teiginių, kad planai atnaujinti derybas dėl „apsidraudžiamosios priemonės“ galėtų pakenkti Airijos taikos procesui.

„Neturiu laiko ir tiems, kurie mano, kad Britanijos žmonių verdiktas, paskelbtas 2016 metais, turėtų būti panaikintas jo net neįgyvendinus“, – pridūrė ji, turėdama omenyje dalį parlamentarų, raginančių surengti antrą referendumą dėl JK narystės ES.

„Esu pasiryžusi įgyvendinti „Brexit“ ir padaryti tai laiku – 2019 metų kovo 29 dieną“, – rašė premjerė.

Th. May pažadėjo įstatymų leidėjams, kad leis jiems balsuoti dėl bet kokio pataisyto susitarimo iki vasario 13 dienos.