Rusijos parlamentas nusprendė ir toliau nemokėti įmokų Europos Tarybai

Rusų parlamentas ketvirtadienį nusprendė nesiųsti delegacijos į Europos Tarybą (ET) ir nemokėti jai įmokų, taip padidindamas riziką, kad Rusija bus pašalinta iš šios organizacijos bei Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT).

Valstybės Dūma, parlamento žemieji rūmai, nubalsavo prieš tai, kad į Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (ETPA) posėdžius šiemet nebūtų siunčiami Rusijos atstovai, ir kad struktūrai būtų sumokėta apytiksliai 30 mln. eurų suma.

ET, kurios sudėtyje, be kita ko, yra Turkija ir Ukraina, skatina demokratiją bei teisės viršenybę Europos teritorijoje.

Kaip pareiškė Valstybės Dūmos vadovas Viačeslavas Volodinas, parlamentarai nubalsavo „išimtinai mūsų šalies piliečių interesų labui“.

Balsavimas buvo surengtas ETPA ruošiantis pirmadienį pradėti plenarinę sesiją Strasbūre.

Rusijos įstatymų leidėjai išplatino pareiškimą, kuriame pabrėžė „nematantys pagrindo“ siųsti delegacijos ar vėl pradėti mokėti įmokas.

Jau dvejus metus įmokų nemokanti Rusija gali būti formaliai pašalinta iš organizacijos vykdomojo komiteto ar pati nuspręsti nutraukti narystę.

Jei Rusija paliktų 47 nares turinčią ET, ji taptų pirmąja šalimi, išstojusia iš organizacijos nuo pat jos įkūrimo 1949-aisiais. Be to, tai reikštų, kad Rusijos piliečiai nebegalėtų kreiptis į EŽTT.

Rusija prie ET prisijungė 1996 metais, kai EŽTT buvo užplūdusi gausybė bylų, kuriose rusų aktyvistai kaltino šalį pažeidžiant Europos žmogaus teisių konvenciją.

Teismas yra paskelbęs sprendimų, kuriais Rusija buvo įpareigota atlyginti nuostolius ir sumokėti kompensacijas daugybei aktyvistų, įskaitant rusų opozicijos lyderį Aleksejų Navalną ir kalintas pankroko grupės „Pussy Riot“ nares.

Rusų deputatai ketvirtadienį pareiškė, kad jų šalis nedalyvavo renkant daugiau kaip pusę EŽTT teisėjų, „todėl kyla abejonių dėl EŽTT sprendimų, susijusių su Rusija, legitimumo“.

2014 metų balandį Rusija dėl Ukrainai priklausančio Krymo aneksijos neteko balso teisės ETPA ir daugumos kitų savo įgaliojimų.

2015 metų sausį ETPA pratęsė sankcijas, dėl kurių Rusijos delegacijos nariai negali būti įtraukti į Asamblėjos vadovaujančias struktūras ir dalyvauti stebėjimo misijose.

Protestuodama Rusijos delegacija atsisakė dalyvauti Asamblėjos sesijose, vykstančiose keturis kartus per metus. Ji pareiškė vėl grįšianti prie normalaus darbo Asamblėjoje, kai visiems Rusijos delegacijos nariams bus grąžinti visi įgaliojimai ir pataisytas reglamentas, kad ateityje nebūtų galima varžyti nacionalinių delegacijų teisių.

2017 metais Maskva įšaldė dalies savo įnašo į Europos Tarybos biudžetą išmokėjimą.

Iki tol Rusijos metinis įnašas į Europos Tarybos biudžetą buvo vienas didžiausių tarp valstybių narių ir sudarė apie 30 mln. eurų.