Prancūzija laukia E. Macrono „didžiųjų nacionalinių debatų“ rezultatų

Per tris mėnesius, kai Prancūzijoje vyko „didieji nacionaliniai debatai“, buvo surengta 10 tūkst. bendruomenių susitikimų, internetu buvo pateikta maždaug 2 mln. nuomonių, o prezidentas kalbėjo 100 valandų.

Prancūzų premjeras Edouard'as Philippe'as (Eduaras Filipas) savo ruožtu nuo pirmadienio bandys visame šiame reikale susigaudyti.

Prezidentas Emmanuelis Macronas (Emanuelis Makronas) debatus sausio mėnesį inicijavo kaip atsaką į „geltonųjų liemenių“ judėjimo protestus dėl sparčiai brangstančio pragyvenimo. Šie visoje šalyje vykstantys protestai sukėlė didžiausią krizę nuo jo atėjimo į valdžią.

Pakviesdamas dalyvauti rinkėjus E. Macronas turėjo dvejopą tikslą: nukreipti pyktį iš gatvių į susitikimus merijose ir sušvelninti savo įvaizdį pademonstruojant, kad jis pasirengęs klausytis.

„Ketinu paversti pyktį sprendimais“, – sausio 13-osios atvirame laiške šaliai pareiškė prezidentas, turėdamas omenyje protestus, per kuriuos minios blokuodavo kelius, o Paryžiaus Eliziejaus Laukų prospekte kildavo riaušės.

„Jūsų pasiūlymai padės parengti naują sandorį šaliai“, – žadėjo prezidentas.

Po netvirtos pradžios, kai pagrindinė organizatorė turėjo atsistatydinti kilus pasipiktinimui dėl jos atlyginimo, dauguma stebėtojų debatus kol kas laiko sąlygine 41 metų centristų prezidento sėkme.

Pateiktų nuomonių skaičius pademonstravo entuziazmo lygį, kuris iš pradžių neatrodė garantuotas, be to, matėsi, kad prezidentui patinka susitikinėti su rinkėjais per rinkimų kampanijos stiliaus renginius bendruomenių centruose visoje šalyje.

„Jam tai labai patinka“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas patarėjas pirmojo tokio renginio kuluaruose. Per tą renginį E. Macronas dėmesio centre išbuvo šešias su puse valandos, ištverme pranokdamas daugelį dalyvių.

Jo populiarumas, kuris 2018 metų pradžioje buvo katastrofiškai mažas, vėl padidėjo: neseniai atlikta apklausa parodė, kad maždaug 30 proc. rinkėjų teigiamai vertina ši buvusį bankininką.