Pirkėjai turi būti geriau apsaugoti nuo klaidinimo, nusprendė EP komitetas

Komiteto nariai balsavo už tai, kad internetinės prekybos ir prekių palyginimo svetainės (pvz. „Amazon, „eBay“, „AirBnb“ ar „Skyscanner“) privalėtų atskleisti pagrindinius parametrus, lemiančius rodomų paieškos rezultatų eiliškumą. Jos taip pat turėtų tikrinti jose pateikiamų prekių apžvalgų ir įvertinimų autentiškumą.



Europarlamentarai įsitikinę, kad vartotojai turi teisę žinoti, kas iš tiesų parduoda prekę ar paslaugą, ir aiškiai gauti šią informaciją prieš pirkimą.



Komiteto nariai balsavo už draudimą reklamos tikslais pirmiausia pateikti tuos paieškos rezultatus, už kuriuos pardavėjui tiesiogiai ar netiesiogiai atlyginta, kai klientui tai nėra nurodoma.



Europarlamentarai taip pat siekia uždrausti praktiką, kai vienodai atrodančios prekės, parduodamos skirtingose šalyse, yra kitokios sudėties. Jų įsitikinimu, prekė gali skirtis tik „dėl aiškių ir įrodomų regioninių vartotojų pageidavimų, sudedamųjų jos dalių iš vietinių produktų arba nacionalinės teisės reikalavimų“. Šie skirtumai turi būti aiškiai pažymėti, kad vartotojas tai matytų, įsitikinę EP nariai.



Komitetas balsavo už griežtesnes nuobaudas pažeidimų atveju. Už tarptautinius pažeidimus (kai pažeidžiamos bent trijų ES valstybių vartotojų teisės arba nukenčia bent dvi valstybės neskaičiuojant pardavimo šalies) maksimali bauda siektų 10 mln. eurų arba bent 4 proc. nuo prekybininko metinės apyvartos per paskutinius finansinius metus toje valstybėje, priklausomai nuo to, kuri suma yra didesnė.



Europarlamentarai taip pat atmetė Komisijos pasiūlymą sumažinti laikotarpį, per kurį pirkėjai gali grąžinti internetu įsigytas prekes, ir palaikė esamą 14 dienų terminą.



Pranešėjas Daniel Dalton pažymėjo: „Balsavome už griežtesnes nuobaudas už nesąžiningą komercinę veiklą. Primygtinai siekiau, kad iš jų gautos lėšos tiesiogiai pasitarnautų vartotojams, o ne tik papildytų valstybių biudžetą. Taip pat džiaugiuosi, kad komitetas palaikė mano idėją sukurti Europos vartotojų teisių programėlę, per kurią vartotojai galės sužinoti apie savo teises ir jomis pasinaudoti, nesvarbu kur jie bebūtų.„



Šie teisės aktų pakeitimai komitete priimti 37 europarlamentarams balsavus už, 1 balsavus prieš ir 1 susilaikius. Komitetas taip pat balsavo už mandatą šiuo klausimu pradėti derybas su ES Taryba. Šis mandatas dar turės būti patvirtintas vasario 11-14 d. Strasbūre rengiamoje plenarinėje sesijoje.