„Nord Stream“: trileris apie šnipus, paperkamus politikus ir vargšes antis

Tapo žvalgybų šaltiniu

Dar 2017-aisiais pasirodžiusios J.Høvsgaardo knyga "Spionerne der kom ind med varmen" ("Šnipai, atnešantys šilumą") pavadinta bomba. Tačiau jos versija vokiečių kalba turi nepalyginti didesnės griaunamosios galios, nes atskleidžia schemas, kaip aukščiausio lygio Vokietijos politikai padeda įgyvendinti Kremliaus kėslus. Neatsitiktinai ir leidykla "Europaverlag" knygai suteikė skambesnį, nei originalusis pavadinimą, "Gier, Gas und Geld" – "Godumas, dujos, pinigai: Kaip Vokietija su "Nord Stream" rizikuoja Europos ateitimi".

J.Høvsgaardo darbas pranoksta įprastą žurnalistinio tyrimo žanrą: knygoje atskleidžiama, kaip, naudojant primityvius metodus, pasitelkus sovietmečiu nuregztu agentų tinklu, it pleištas į Europos vienybę stumiamas dujotiekio "Nord Stream 2" projektas.

Šio sąmokslo herojai – kairiosios pakraipos Europos politikai, tačiau be didesnio pasipriešinimo į Kremliaus žaidimus leidžiasi būti įtraukiami dešinieji, ir net apolitiški akademinės bendruomenės atstovai.

"Staiga pasijutau tarsi atsidūręs Johno le Carré trileryje", – kelerius metus trukusį darbą danas lygina su garsiojo britų žvalgybininko tikrais faktais pagrįstais šnipų romanais.

Likus savaitei iki knygos pasirodymo Danijoje, jos ištraukos buvo išverstos į rusų kalbą ir paskelbtos internete. Tuomet su žurnalistu susisiekė žmonės, su kuriais paprastai vargiai bendraujama.

"Išleidęs knygas ar dokumentinius filmus apie kriminalinį pogrindį ir jo ryšius su aukščiausiais visuomenės sluoksniais, esu susidūręs su radikaliomis reakcijomis, tačiau su šia knyga staiga įsitraukiau į politinės galios žaidimą, kuriame visi bijojo, kad jų pokalbių klausysis Rusijos žvalgybos tarnybos FSB ir GRU. Todėl man buvo paprašyta suteikti šifruoto pašto ir telefono ryšio galimybes", – sakė J.Høvsgaardas, prieš keletą dienų pristatęs savo knygos vokišką leidimą.

Dauguma tyrime minimų asmenų nepageidavo bendrauti su žurnalistu, todėl jis naudojosi alternatyviais šaltiniais. "Turėjau galimybę susipažinti su penkių Danijos ministerijų medžiaga, beveik visų Baltijos jūros valstybių ataskaitomis ir pareiškimais, turėjau prieigą prie konfidencialių ES dokumentų, JAV valstybės departamento ir jos ambasadorių Rusijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir Skandinavijoje susirašinėjimo", – sako knygos autorius.

Pasikeitę prioritetai

Rusijos dujų telkinius ir vartotojus Europoje jungiančio projekto "Nord Stream" simboliu danų žurnalistas vadina taikų paukštį – ledinę antį. "Nord Stream" vamzdynams numatytas kelias per saugomą ančių apgyvendintą teritoriją Švedijos Gotlando pakrantėse. Dėl šios ekologinės problemos projektas susidūrė su dideliu pasipriešinimu, jau nekalbant apie primygtinius Švedijos vyriausybės, gynybos ministerijos ir žvalgybos tarnybų įspėjimus. Tačiau ledinė antis turėjo lemiamos reikšmės", – viename interviu sakė J.Høvsgaardas.

Kaip susiję šie paukščiai ir dujotiekis? Gotlando universitetas atliko pagrindinį vaidmenį viešuosiuose debatuose, kuriuose siekta, kad ekologai palaimintų dujotiekio per Švedijos teritoriją tiesimą.

"Vienas iš profesorių ypač nuoširdžiai pasisakė prieš projektą, nurodydamas galimą neigiamą dujotiekio poveikį aplinkai, įskaitant zoną, kurioje gyvena ledinės antys. Tačiau paskui UAB "Nord Stream AG" įvykdė ilgametę mokslininko svajonę – paaukojo 10 mln. Švedijos kronų vienam iš universitete atliekamų mokslinių projektų, apimančių ir šių ančių tyrinėjimą. Be to, profesoriaus moksliniam projektui Rostoko universitete buvo suteiktas trejų metų finansavimas. Pinigų paaukota ir vietos uostui bei salos muziejui. Pasipriešinimas buvo palaužtas", – sako žurnalistas.

Draugas ir lobistas

Anot J.Høvsgaardo, Kremlius ir "Gazprom" naudoja senus sovietmečio ir Maskvos specialiųjų tarnybų metodus – paperka žmones arba spaudžia tuos, kurie priima sprendimus ir yra priešiškai nusiteikę.

Vien keturi pagrindiniai "Gazprom" vadybininkai – buvę KGB darbuotojai, o AB "Nord Stream AG" vadovauja buvęs VDR saugumo tarnybos "Stasi" agentas Matthiasas Warnigas.

"Šie žmonės ir dirba atitinkamai. Jie naudojasi senais metodais ir ryšiais. Tuo jie skiriasi nuo kitų pasaulio energetikos įmonių: "Gazprom" ir "Nord Stream" nėra paprastos įmonės, tai Kremliaus priemonės, kuriomis visada naudojosi jo specialiosios tarnybos", – sako danų žurnalistas.

Asmeniniu Rusijos prezidento draugu vadinamu buvusiu Vokietijos federaliniu kancleriu Gerhardu Schröderiu Vladimiras Putinas naudojasi kaip savo įtakos agentu Vakaruose.

Asmeniniu Rusijos prezidento draugu vadinamu buvusiu Vokietijos federaliniu kancleriu Gerhardu Schröderiu Vladimiras Putinas naudojasi kaip savo įtakos agentu Vakaruose. Politiniu požiūriu vokiečių politikas esąs svarbiausias Rusijos žmogus Europoje, ne vien Vokietijoje. "Jis atveria duris. V.Putinas išnaudoja G.Schröderio ryšius. G.Schröderis buvo kancleris tuo metu, kai beveik visur Šiaurės Europoje valdžioje buvo socialdemokratai: Suomijoje – Paavo Lipponenas, Švedijoje – Göranas Perssonas, Danijoje – Poulis Nyrupas Rasmussenas, Jungtinėje Karalystėje – Tony Blairas, Nyderlanduose – Kimas Kokas. Prancūzijoje, Ispanijoje, Austrijoje – visur valdžioje buvo G.Schröderio partijos bičiuliai, su kuriais jis palaikė ir palaiko ryšį. Ir tuo nuolat buvo naudojamasi", – sakė J.Høvsgaardas.

Lemtingos vakarienės

Šią tezę danas iliustruoja dviem pavyzdžiais. G.Shröderį ir buvusį Švedijos vyriausybės vadovą G.Perssoną siejo asmeninė draugystė bei partnerystė. Baigęs aktyvią politinę karjerą, švedų politikas užsiėmė aplinkosaugos klausimais, dirbo buvusio JAV viceprezidento Alo Gore'o aplinkosaugos centre – užėmė valdybos nario pareigas.

"G.Perssonas iš principo pasisakė prieš gamtinių dujų naudojimą. Tačiau vėliau, 2007 m. gegužės 7 d., lankydamasis Stokholme, G.Schröderis pakvietė G.Perssoną vakarienės. Kitą dieną G.Perssonas pareiškė, kad dabar jis kompanijos "GRL Consult", užsiimančios Vokietijos kompanijos "E.ON" viešaisiais ryšiais, lobistas", – sako danų žurnalistas, pastebėdamas, kad "E.ON" yra vienas iš "Nord Stream 1" akcininkų.

Vakarienė su G.Schöderiu buvo lemtinga ir P.Lipponenui. Pastarąjį gurmaniško pokalbio Berlyne buvęs Vokietijos kancleris ir M.Warnigas pakvietė 2008 m. liepą.

"Suomijos ekspertai mano, kad P.Lipponenas yra buvęs "Stasi" užsienio agentas, pravarde Mungo. Taigi, buvęs kancleris G.Schröderis, dirbantis pas buvusį KGB agentą, buvusį Federalinės saugumo tarnybos FSB vadovą V.Putiną, susitinka su buvusiu "Stasi" pareigūnu M.Warnigu ir P.Lipponenu, laikomu buvusiu "Stasi" agentu", – į, paties žodžiais, pikantiškas detales atkreipė dėmesį knygos autorius.

Abu vokiečiai turėję eliminuoti pavojų, kad Suomijos ekologai taip pat neduos leidimo "Nord Stream" projektui, kaip tai atsitiko Danijoje. P.Lipponenas buvęs idealus žmogus: ilgus metus vadovavo vyriausybei, parlamentui. Susitikimas buvo vaisingas – tuoj po vakarienės "Nord Stream" išdidžiai pranešė, kad pasamdė P.Lipponą konsultantu.

Tiesioginiai ryšiai

Tarp žmonių, kuriuos ne vienus metus G.Schröderis ir M.Warnigas bandė palenkti Kremliaus pusėn, – ir pusė Švedijos politinio elito.

"G.Schöderio vaidmuo buvo aiškus: užmegzti ryšius su pagrindiniais politikais ir vadovauti tinklui Vokietijoje, – aiškino J.Høvsgaardas. – M.Warnigas rengdavo politikų susitikimus su V.Putinu. Taip buvęs Švedijos pramonės ministras mainais už paramą projektams pareikalavo susitikimo su V.Putinu, ir M.Warnigas jį suorganizavo. V.Putinas priėmė buvusį ministrą savo rezidencijoje Sočyje. Vienas iš Maskvoje dirbusių JAV diplomatų po susitikimo su M.Warnigu išsiuntė pranešimą Vašingtonui: M.Warnigas giriasi, kad dėl "Nord Stream" jis turi tiesioginį ryšį su V.Putinu ir kad Europoje leidžiamos didelės sumos tam, kad būtų nutiestas dujotiekis."

Įtakos agentų tinklui Vokietijoje, anot danų žurnalisto, be G.Schröderio, priklauso ir daug kitų socialdemokratų – tiek federalinio lygio veikėjų, tiek iš Meklenburgo-Aukštutinės Pomeranijos ir Brandenburgo žemių, per kurių teritorijas eina dujotiekio sausumos dalis.

"Pažiūrėkite į G.Schröderio ryšius Žemutinėje Saksonijoje, buvusius užsienio reikalų ministrus Franką-Walterį Steinmeierį ir Sigmarą Gabrielį, į buvusį G.Schröderio ir S.Gabrielio rinkimų vadovą Heino Wiese", – sako žurnalistas. Pastarąjį jis vadina atviru Rusijos interesų lobistu Vokietijoje: 2016-ųjų vasarį H.Wiese tapo Rusijos garbės konsulu Hanoveryje, tų pačių metų gegužę jam įteiktas Sankt Peterburgo akademinio universiteto garbės daktaro laipsnis.

"H.Wiese's iniciatyva Meklenburgo-Aukštutinėje Pomeranijoje vyko Rusijos diena, kurią daugiausia rėmė Rusijos įmonės. H.Wiese palaiko aktyvius ryšius su Brandenburgo vyriausybe, taip pat su oligarchu, gaminančiu vamzdžius "Nord Stream". Galima tęsti be pabaigos. Šių ryšių šaknys driekiasi į tolimą praeitį, jos pasiekia aukščiausius federalinių žemių valdžios ir Berlyno politikos ešelonus", – įsitikinęs knygos autorius.

Jo teigimu, dėl istorinių ryšių Kremliui labai paprasta veikti Vokietijoje. Pirma, per senus ryšius Rytų Vokietijoje ir, antra, dėl to, kad KGB ir "Stasi" agentai keletą dešimtmečių apdorojo Vakarų Vokietiją. "Kalbant konkrečiai apie G.Schröderį supantį įtakos agentų tinklą: nerasite geresnės Rusijos interesams atstovaujančios lobistų grupės. Be šių žmonių projektas būtų atmestas", – sako J.Høvsgaardas.

Šantažo įrankis

Kodėl "Nord Stream 2" yra toks pavojingas Europai? J.Høvsgaardas atsako: šis projektas pažeidžia Europos dujų direktyvą, kurioje numatoma mažinti šalių tarpusavio priklausomybę ir kalbama apie tinklą aptarnaujančių įmonių bei tiekėjų atskyrimą. "Nord Stream" atveju viskas iki pat žemyninės Vokietijos dalies yra tose pačiose rankose. Vis dėlto svarbesnis esąs politinis aspektas – dujotiekis tarnauja Kremliaus ir Putino politiniams tikslams, t.y. padeda skaldyti ES.

"Nordstream" nėra komercinis projektas. Jei taip būtų, jis būtų seniai sustabdytas.

Importuodama dujas ne per Rytų Europos teritoriją, anot danų žurnalisto, Vokietija žaidžia rusišką ruletę su ES. V.Putinas turįs galimybę padalyti Europą į šalis, kurios gauna dujas, ir į šalis, kurioms galima užsukti čiaupą. Jei bus nepatenkintas Ukrainos, Lenkijos, Bulgarijos, Rumunijos ar Baltijos šalių politika, jis gali palikti pastarąsias be dujų, tuo pat metu neprarasdamas Kremliui labai svarbių pajamų už Vokietijai ir Austrijai parduodamas dujas.

"Nordstream" nėra komercinis projektas. Jei taip būtų, jis būtų seniai sustabdytas, – įsitikinęs žurnalistas. – Gamtinių dujų vartojimas mažėja, o ateinančiais metais alternatyvios energijos formos dar labiau sumažins gamtinių dujų paklausą Vokietijoje ir likusioje ES dalyje. Dabar ir ateityje reikalingus kiekius galima lengvai transportuoti per esamus Rusijos dujų telkinius ir ES jungiančius vamzdynus. Tačiau "Nord Stream" tikslas – ne saugiai transportuoti gamtines dujas."

Bičiulių verslas

Dujotiekį danas vadina asmenine V.Putino aplinkos pinigų spausdinimo mašina.

Nors įprastai bendrovės stengiamos tam, kad akcininkams atneštų kuo daugiau pajamų, "Nord Stream" ir "Gazprom" atveju, anot danų žurnalisto, yra kitaip.

"Abi bendrovės priklauso Rusijos valstybei, kitaip tariant, rusų tautai, bet nei mokesčių inspekcija, nei piliečiai neturi naudos iš projekto. Jos turi tik arčiausiai V.Putino esantys žmonės. Pavyzdžiui, prezidento jaunystės draugas Arkadijus Rotenbergas. Jo turtas siekia 2,1 mlrd. eurų. Dalį turto jis susikrovė parduodamas "Nord Stream" dujotiekio vamzdžius triskart brangiau nei rinkos kaina. Vadinamieji "Paradise papers" dokumentai atskleidė, kad dalis pinigų nusėdo mokesčių oazėse, pvz., Kaimanų salose, o kiti pėdsakai rodo, kad nuo sankcijų nukentėjusiių rusų pinigai investuoti į brangų nekilnojamąjį turtą Berlyne bei Frankfurte", – aiškino J.Høvsgaardas.

Netradiciniu būdu iš projekto uždirba ne tik G.Schröderis, bet ir jame dalyvaujančios didelės Vokietijos įmonės, pvz., BASF, "Wintershall", "Uniper", Austrijos OMV.

"Tai tik geras sandoris tiek buvusiam kancleriui, tiek didelėms bendrovėms, sėdinčioms prie vieno stalo su V.Putinu. Vokietijos ekonomika uždirbo daug pinigų iš Rusijos gamtinių dujų ir susijusių pramonės šakų. Todėl tiek didelės įmonės, tiek G.Schröderis siūlosi būti V.Putino lobistais, net ir tais atvejais, kai Rusijos prezidentas pažeidžia žmogaus teises arba kitų šalių suverenitetą", – demaskuoja knygos autorius.

Spąstai Berlynui

J.Høvsgaardo atskleista istorija skamba tarsi trileris apie šaltojo karo šnipus. Čia yra politikų ir valdininkų korupcijos, kritikai persekiojami ir gąsdinimi, taikomas vadinamasis medaus spąstų metodas, kai auka suviliojama, nufilmuojama pikantiškoje situacijoje, o vėliau šantažuojama. Ar vis tai šiandien gali vykti?

"Taip, deja, tai, ką aš rašau knygoje, yra nepagražinta tiesa", – į knygos pristatyme nuskambėjusį klausimą atsakė autorius, pabrėždamas, kad nei V.Putinas, nei M.Warnigas, šaltojo karo metu dirbę agentais Drezdene, nepamiršo senų įgūdžių.

Auditorijai Vokietijoje jis siūlo įvertinti. "Už "Nord Stream" yra "Gazprom", už "Gazprom" stovi Kremlius. O Kremlius yra V.Putinas, kuris slopina demokratines laisves savo šalyje, panaikino spaudos laisvę, diskriminuoja homoseksualus, kariauja Sirijoje, užpuolė Ukrainą, inicijavo įsilaužėlių ataką į Vokietijos parlamentą, skleidžia netikras naujienas, nori suskaldyti Europą ir paskelbė mus, Vakarus, savo priešu", – sako J.Høvsgaardas.

"Kaip gali tokia šalis kaip Vokietija, viena iš lyderiaujančių tautų, megzti tokius sandorius su antidemokratinėmis Rusijos struktūromis? Kaip gali Vokietijos vyriausybė stumti Vokietijos tautą į priklausomybę nuo Rusijos dujų ir dar labiau pabloginti padėtį per "Nord Stream 2"? Tai kažkokia beprotybė: viena vertus, vadovaujant NATO, Vokietija aktyviai priešinasi Rusijai Baltijos šalyse, kita vertus, jūs duodate Kremlui į rankas tokius pavojingus ginklus", – Vokietijos vyriausybės sprendimus kritikuoja knygos autorius.

Ne stabdys, tik kliūtis

ES narių nuolatinių atstovų komitetas ("Coreper") patvirtino dujų direktyvos pataisas, kurias anksčiau suderino blokui pirmininkaujanti Rumunija ir Europos Parlamentas (EP).

Europos Komisijos pasiūlytos ES dujų direktyvos pataisos, manoma, tik sugriežtins Rusijos eksporto dujotiekio per Baltijos jūrą plėtros projekto "Nord Stream 2" kontrolę, bet nutiesti vamzdyno nesutrukdys. Tokias pataisas ES narių nuolatinių atstovų komitetas patvirtino vasario 8-ąją, atsižvelgdamas į jų korekcijas po to, kai Prancūzija netikėtai atsisakė planų blokuoti Vokietijos proteguojamo "Nord Stream 2" įgyvendinimą.

Dabar susitarimas turi būti išnagrinėtas valstybių narių atstovų ES Taryboje, kad jis būtų patvirtintas. Po to tekstas turės būti išverstas į ES valstybių narių kalbas ir patikrintas teisininkų-lingvistų. Kai bus gautas galutinis tekstas, pirmiausia įvyks balsavimas EP, o vėliau – Taryboje.

Pagal Rusijos inicijuotą "Nord Stream 2" projektą, daugiau nei prieš septynerius metus pradėjusio veikti dujotiekio metinis pralaidumą ketinama padidinti dvigubai, nutiesiant dvi papildomas jo gijas.

EP gruodį priėmė rezoliuciją dėl Ukrainos, raginančią blokuoti "Nord Stream 2" įgyvendinimą.