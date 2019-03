„Nord Stream 2“ įmonė: dujotiekis nepakeis rusiškų dujų tranzito per Ukrainą

Rusijos eksporto dujotiekio per Baltijos jūrą plėtros projekto vystymo bendrovės „Nord Stream 2“ atstovas Jensas Muelleris (Jensas Miuleris) pareiškė, kad šis vamzdynas nebus pajėgus visiškai pakeisti rusiškų dujų tranzito per Ukrainą.

„Matematiniai skaičiavimai akivaizdžiai rodo, kad „Nord Stream 2“ negalės pakeisti tranzito per Ukrainą“, – pirmadienį Berlyne užsienio žiniasklaidai surengtoje spaudos konferencijoje pabrėžė J. Muelleris.

Jo žodžiais, naujasis dujotiekis – tai papildoma infrastruktūra.

J. Muelleris atsisakė įvertinti Ukrainos dujotiekių infrastruktūros būklę, žurnalistų paprašytas tai padaryti.

„Ne mūsų reikalas vertinti Ukrainos infrastruktūros būklę“, – sakė jis.

Vienintelis „Nord Stream 2“ akcininkas yra Rusijos koncernas „Gazprom“, o jo partneriai jame – Vokietijos „Wintershall“ bei „Uniper“, Austrijos OMV, Prancūzijos „Engie“, Didžiosios Britanijos ir Nyderlandų „Dutch Shell“ – yra finansavimo dalininkai ir būsimos naudos gavėjai.

Rusijos planais, 1,23 tūkst. kilometrų ilgio „Nord Stream 2“, kurio projektinis pralaidumas bus 55 mlrd. kubinių metrų dujų per metus, per jūrą turėtų būti nutiestas iki 2020 metų pradžios. Vamzdynas bus paklotas greta jau veikiančio dujotiekio „Nord Stream 1“ ir padvigubins jo pajėgumą. Projekto sąmata – beveik 10 mlrd. eurų. skyrius

2018-aisiais „Gazprom“ per Ukrainą eksportavo 86,779 mlrd. kubinių metrų dujų, iš jų 83,839 mlrd. kubų – į Europą.

Abiejų naujųjų Rusijos eksporto dujotiekių – „Nord Stream 2“ per Baltijos jūrą iki Vokietijos ir „TurkStream“ per Juodąją jūrą ir Turkiją iki Bulgarijos – bendras projektinis pralaidumas viršija 70 mlrd. kubinių metrų dujų per metus.