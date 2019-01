Nesėkmę dėl „Brexit“ patyrusi premjerė – pažeminta ir sutriuškinta

Ministrė pirmininkė Theresa May (Tereza Mei) buvo sutriuškina ir pažeminta, trečiadienį rašo britų spauda, apžvelgdama išvakarėse parlamente įvykusį istorinį balsavimą , per kurį įstatymų leidėjai atmetė vyriausybės parengtą išstojimo iš Europos Sąjungos susitarimą.

Dienraščiai rašo, kad Th. May susitarimas yra pasmerktas žlugti, parlamentui triuškinama balsų dauguma pasisakius prieš šį Th May vyriausybės ir Briuselio parengtą dokumentą. Tuo tarpu pačios premjerės trečiadienį laukia balsavimas dėl nepasitikėjimo.

„The Daily Telegraph“ pirmajame puslapyje rašo: „Visiškas pažeminimas“. Per antradienį vakare įvykusį balsavimą už „Brexit“ susitarimą balsavo 202 parlamentarai, o 432 pasisakė prieš.

„The Daily Telegraph“ redakcinėje skiltyje rašoma, kad Th. May neįvertino parlamento, o ES nesugebėjo suprasti „esminių suvereniteto ir laisvės klausimų“, slypinčių už „Brexit“ referendumo.

„Vyriausybė turi susigrąžinti (Bendruomenių) Rūmų pasitikėjimą, pergalvoti susitarimą ir eiti pas europiečius vieningu frontu. Ar tam vadovaus ponia Th. May – klausimas, kurį ji pati dabar turės labai rimtai apmąstyti“, – rašo dienraštis.

Skečus apie parlamento darbą „The Daily Telegraph“ rašantis Michaelas Deaconas (Maiklas Dikonas) rašo, kad premjerės kreipimasis į parlamentarus prieš balsavimą buvo „toks pat gaivus, kaip apipelijusi sportinė kojinė“.

„Ji buvo tokia pat žaviai įtikinama kaip motina, piktai šaukianti vaikams suvalgyti savo kopūstus arba eiti į lovas alkaniems“, – rašo jis.

Bulvarinio dienraščio „The Sun“ pirmajame puslapyje didžiulėmis raidėmis buvo parašytas žodis „Brextinct“ (angl. extinct – išnykęs, nebeegzistuojantis).

„Th. May's „Brexit“ susitarimas išnykęs, – rašo perkamiausias britų laikraštis, kurio pirmajame puslapyje prie žodžio „Brextinct“ įdėta karikatūra, vaizduojanti premjerę su dronto kūnu. Drontas (lot. Raphus cucullatus) yra išnykusi paukščių rūšis, gyvenusi Mauricijaus saloje Indijos vandenyne.

„Premjerė zombė“

„The Times“ skiltininkas Matthew Parrisas (Metjus Parisas) mano, kad atėjo metas parlamentarams perimti į savo rankas „Brexit“ procesą.

„Nei vyriausybėje, nei opozicijoje nėra lyderių, galinčių išvesti mus iš šios keblios padėties“, – rašo jis.

„Theresa May netinka; ji neturi klastingos, slaptos strategijos... ji nežino, ką daryti“, – rašo M. Parrisas.

„Parlamentas turi perimti kontrolę iš premjerės zombės, zombių kabineto ir zombių opozicijos“, – priduria jis.

Tuo tarpu „Daily Mirror“ pirmajame puslapyje rašo: „Jokio susitarimo, jokios vilties, jokio supratimo, jokio pasitikėjimo“, o Th. May vadina „pažeminimą patyrusia premjere“, kurios laukia kova dėl išlikimo.

Anot bulvarinio dienraščio, po šio pralaimėjimo Th. May valdžia „pakibo ant plauko“ ir iškilo grėsmė, kad „Brexit“ procesas gali nugrimzti į chaosą.

„Financial Times“ antraštė skelbia: Th. May pralaimėjimas reiškia problemas ES pozicijai dėl „Brexit“.

„Didžiulis pralaimėjimas verčia ministrę pirmininkę lenktyniauti su laiku“, – rašo laikraštis.

„Neapvilkite mūsų!“

„Daily Express“ pirmajame puslapyje – „Nusivylimas“.

„Atėjo metas parlamentarams imtis savo pareigos ir kartu su Theresa May siekti susitarimo, kuris tenkintų 17,4 mln. žmonių, balsavusių už „Brexit“... Neapvilkite mūsų!“ – rašo dienraštis savo pirmajame puslapyje.

Laikraščio „The Scotsman“ antraštė pirmajame puslapyje skelbia: „Sutriuškinta“.

„Th. May patyrė istorinį pralaimėjimą, prieš ją sukilus toriams“, – pirmajame puslapyje rašo „The Guardian“.

„Ministrė pirmininkė vadovauja susiskaldžiusiai partijai ir šaliai, kaupiančiai maisto produktų ir vaistų atsargas, tarsi ruoštųsi karui. Ji turi nuolankiai kreiptis į savo oponentus ir rasti būdą užkirsti kelią išstojimui iš ES nesudarius susitarimo“, – rašoma laikraščio vedamajame.

„Dabar šalis atsidūrė beprecedentėje per jos konstitucinę istoriją padėtyje: kaip suderinti žmonių suverenumą ir parlamento suverenumą“, - rašo „The Guardian“.

Laukia balsavimas dėl nepasitikėjimo

Didžiosios Britanijos ministrės pirmininkės trečiadienį laukia balsavimas dėl nepasitikėjimo, parlamento nariams triuškinama balsų persvara atmetus jos suderėtą susitarimą dėl išstojimo iš Europos Sąjungos ir palikus šalį be jokio plano, likus nedaug laiko iki planuojamos „Brexit“ datos – kovo 29-osios.

ES iškart perspėjo, kad šis balsavimas didina itin chaotiško „Brexit“ be jokio susitarimo riziką. Jeigu šis scenarijus išsipildytų, Britanijos ryšiai su didžiausia prekybos partnere nutrūktų per vieną naktį, be jokio pereinamojo laikotarpio.

Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris (Žanas Klodas Junkeris) paragino Londoną „kuo greičiau paaiškinti savo ketinimus“ ir perspėjo, kad „laikas jau beveik baigėsi“.

Airija, vienintelė sausumos sieną su Britanija turinti ES narė, informavo suintensyvinsianti pasiruošimus „netvarkingam „Brexit“.

Po balsavimo Th. May kalbėjo nuolaidžiu tonu: ji pažadėjo derybas tarp partijų, mėginant išgelbėti įgyvendinamą „Brexit“ sutartį. Naują planą ketinama pateikti ateinantį pirmadienį.

Premjerės tikisi laimėti parlamento balsavimą dėl nepasitikėjimo, turinčio įvykti trečiadienį apie 19 val. vietos (21 val. Lietuvos) laiku.

Interpeliaciją inicijavo opozicinės Leiboristų partijos lyderis Jeremy Corbynas (Džeremis Korbinas), norintis išprovokuoti pirmalaikius rinkimus.

Nors daugelis Th. May Konservatorių partijos įstatymų leidėjų ir vyriausybę palaikanti Šiaurės Airijos demokratinė junionistų partija (DUP) vadovavo puolimui prieš „Brexit“ sutartį, jie nenori leiboristų vyriausybės.

Fundamentalus pokytis

Dauguma įstatymų leidėjų, įskaitant Th. May, prieš 2016 metų „Brexit“ referendumą, smarkiai suskaldžiusį šalies visuomenę, buvo nusistatę prieš išstojimą iš Europos Sąjungos.

Praėjus beveik trejiems metams jie vis dar neįstengia apsispręsti, ką daryti. Kai kurie parlamento nariai kritikuoja Th. May suderėtą susitarimą, kad juo numatomi per glaudūs būsimi ryšius su Bendrija, o kiti, priešingai, tvirtina, kad nuo ES pernelyg nutolstama.

Buvęs užsienio reikalų sekretorius ir vienas pagrindinių „Brexit“ šalininkų Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas) sakė, kad balsavimas Bendruomenių Rūmuose suteikė Th. May „didžiulį mandatą“ iš naujo derėtis su Europos Sąjunga.

DUP lyderė Arlene Foster (Arlin Foster), kurios maža partija remia Th. May vyriausybę Bendruomenių Rūmuose, taip pat ragino į „Brexit“ sutartį įnešti „fundamentalių pokyčių“.

„Suteiksime vyriausybei erdvės parengti planą, kaip būtų galima užtikrinti geresnį susitarimą“, – sakė ji.

Tačiau kalbėdamas prieš antradienį surengtą balsavimą Vokietijos užsienio reikalų ministras Heiko Maasas (Heikas Masas) atmetė galimybę padaryti kokių nors esminių sutarties pakeitimų. Panašų signalą pasiuntė ir J.-C. Junckeris.

„Tai vienintelis būdas užtikrinti Jungtinės Karalystės tvarkingą pasitraukimą“, – sakė J.-C. Junckeris.

Po Th. May pralaimėjimo Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emanuelis Makronas) pareiškė, kad dabar Britanijai tenka didžiausias spaudimas rasti sprendinį.

Rizikingas pokeris

Vis daugiau proeuropietiškų pažiūrų britų įstatymų leidėjų ragina surengti antrąjį referendumą kaip išeitį iš susidariusios aklavietės. Tai sudarytų galimybę apskritai atsisakyti „Brexit“ planų.

Po balsavimo Londone Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas savo „Twitter“ žinutėje rašė: „Jeigu sutartis neįmanoma ir niekas nenori („Brexit“ be) jokios sutarties, tuomet kas pagaliau turės drąsos pasakyti, koks yra vienintelis teigiamas sprendinys?“

Abipus Lamanšo sąsiaurio taip pat stiprėja spėlionės, kad Th. May gali prašyti pavėlinti „Brexit“, nors pati premjerė tai neigia.

Trečiadienį ryte svaro kursas šiek tiek smuktelėjo žemyn, bet daugiausiai išlaikė pozicijas, investuotojams svarstant, kokie bus tolesni žingsniai šioje ilgai besitęsiančioje sagoje.

Britanijos verslininkai paragino politikus susivienyti.

„Finansų stabilumui neturėtų būti sukeliamas pavojus politinio pokerio žaidime su aukštais statymais“, – perspėjo Londono Sičio korporacijos, valdančios pagrindinį Britanijos finansų centrą, politikos vadovė Catherine McGuinness (Ketrin Makgines).