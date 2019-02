Makedonija oficialiai pervadinta Šiaurės Makedonija

Užsienio reikalų ministras Nikola Dimitrovas pareiškė, kad šis žingsnis atliktas po galutinio apsikeitimo diplomatinėmis notomis su Graikija.

„Tegul ši diena tampa ilgos draugystės tarp Graikijos ir Šiaurės Makedonijos pradžia, – sakoma jo „Twitter“ žinutėje. - Negalime pakeisti savo praeities, bet galime formuoti ir formuosime savo draugystės, partnerystės ir bendradarbiavimo patirtį.“

Pakeitus šalies pavadinimą buvo galutinai išspręstas ginčas su Graikija, trukęs nuo 1991 metais įvykusio Makedonijos nepriklausomybės paskelbimo nuo tuometės Jugoslavijos.

Atėnai ilgai argumentavo, kad jų nedidelės, neturtingos, priėjimo prie jūros neturinčios kaimynės pavadinimas implikuoja teritorines pretenzijas į Graikijos šiaurinę Makedonijos provinciją ir senovės graikų kultūros paveldą.

Proveržis sprendžiant šį ginčą įvyko pernai vasarą, kai Makedonijos premjeras Zoranas Zajevas ir Graikijos vyriausybės vadovas Aleksis Cipras (Alexis Tsipras) susitarė dėl kompromiso, kad šalies pavadinimas bus pakeistas, o Atėnai taip pat nebeprieštaraus Skopjės prisijungimui prie NATO ir Europos Sąjungos.

Makedonijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Andrejus Zernovskis sakė vietos televizijai „Telma“, kad tarnybos per tris dienas pakeis ženklus prie sienos perėjų, oro uostuose ir muitinėse, kad jie atitiktų naująjį šalies pavadinimą. Pasak jo, per keturis mėnesius Vidaus reikalų ministerija pradės išduoti naujus automobilių registracijos numerius su santrumpa NMK, o pirmuosius pasus su nauju šalies pavadinimu gyventojai gaus šių metų pabaigoje.

Anksčiau antradienį Makedonija prie pagrindinio vyriausybės pastato iškėlė NATO vėliavą. Šiuo metu Aljanso narės toliau ratifikuoja Šiaurės Makedonijos stojimo sutartį.

Kalbėdamas per ceremoniją Skopjėje Z. Zajevas sakė, kad jo šalis pasiekė „istorinį tikslą“, užsitikrinusi, kad taps Vakarų šalių karinio aljanso nare.

Sutartį dėl Šiaurės Makedonijos įstojimo turi ratifikuoti visos 29 dabartinės NATO šalys. Slovėnija antradienį tapo antrąja po Graikijos tai padariusia šalimis. Atėnai savo prieštaravimus dėl Skopjės stojimo į Aljansą oficialiai atšaukė praeitą savaitę.

Informuotos JT

Jungtinės Tautos trečiadienį patvirtino, kad makedonų vyriausybė jas oficialiai informavo, kad valstybės naujasis pavadinimas yra Šiaurės Makedonija.

JT ši šalis iki šiol būdavo vadinama Buvusiaja Jugoslavijos Respublika Makedonija (angl. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM).