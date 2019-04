M. Pompeo įspėja Prancūziją neįvesti mokesčio interneto milžinams

Pasak M. Pompeo, toks Prancūzijos sprendimas pakenktų Jungtinių Valstijų verslui.

Aukščiausio rango JAV diplomatas savo poziciją pareiškė susitikime su Prancūzijos užsienio reikalų ministru Jeanu Yvesu Le Drianu. Ministrai susitiko Vašingtone, kur minimas NATO 70-mečio jubiliejus.

„Valstybės sekretorius M. Pompeo paragino Prancūziją nepriimti skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuris neigiamai paveiktų tiek dideles JAV technologijų bendroves, tiek ir jomis besinaudojančius Prancūzijos piliečius“, - sakoma Valstybės departamento pranešime.

Prancūzija kovą pristatė įstatymo projektą, kuriuo skaitmeninė reklama, asmeninių duomenų pardavimas ir kitos daugiau nei 750 mln. eurų per metus uždirbančių technologijų įmonių pajamos apmokestinamos 3 proc. tarifu.

Šis siūlymas pasirodė visame pasaulyje pasigirstant vis daugiau raginimų įvesti didesnius mokesčius interneto milžinams, kurie dažniausiai yra registruoti šalyse-mokesčių rojuose.

Prancūzija bando didinti interneto milžinų apmokestinimą po to, kai bandymai tokį mokestį įvesti ES mastu žlugo dėl kelių šalių, pritraukusių itin daug technologijų bendrovių, pasipriešinimo. Kitos šalys, kaip Jungtinė Karalystė (JK), Ispanija, Austrija ir Italija, taip pat svarsto pasekti Prancūzijos pavyzdžiu.

Pasak Valstybės departamento, M. Pompeo su J. Y. Le Drianu taip pat aptarė užsieniečių „Islamo valstybės“ (IS) kovotojų likimą po to, kai IS neteko paskutinių savo valdytų teritorijų.

Jungtinės Valstijos ne kartą ragino Prancūziją ir kitas Vakarų valstybes susigrąžinti savo piliečius, prisijungusius prie IS veiklos, tačiau tokios repatriacijos perspektyva Europos šalių nevilioja dėl Artimuosiuose Rytuose radikalizuotų europiečių keliamo pavojaus.