Kubos gyventojai referendume pritarė naujai Konstitucijai

Komisijos duomenimis, už naująją Konstituciją balsavo 86,8 proc. rinkėjų. „Ne“ jai tarė 9 proc. respondentų, sakė CEN pirmininkė Alina Balseiro. Likę balsai pripažinti negaliojančiais. Pirmininkės teigimu, savo balsą referendume atidavė 7,8 mln. rinkėjų iš 8 mln. Rinkėjų aktyvumas siekė 84 proc.

Naujoji Konstitucija, be kita ko, numato, kad prezidentas gali poste likti ne ilgiau kaip dešimt metų. Pirmą kartą nuo 1976-ųjų vėl įvedamos ministro pirmininko pareigybės. Tiesa, absoliuti Komunistinės partijos galia yra neliečiama – ji lieka vienintelė legali politinė jėga. Tekste išlieka ir komunistinės visuomenės siekis. Nauja Konstitucijoje yra privačios nuosavybės sąvoka. Be to, užsienio investicijos pripažįstamos svarbiu ekonomikos augimo veiksniu.