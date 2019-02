Kietojo „Brexit“ atveju JK įves muitus maisto produktams

Prieštaraudamas „Brexito“ šalininkų teiginiams, M. Gove'as taip pat įspėjo, kad Kalė uoste susidarytų spūstys, nes būtų privalomos visos įvežamų maisto produktų patikros. Pasak aplinkos sekretoriaus, JK visus kietojo „Brexito“ atveju įvedamus muitus atskleis ateinančiomis dienomis.



Nacionalinės ūkininkų sąjungos (NFU) konferencijoje M. Gove'as tikino, kad pareiškimai, esą JK neįves jokių muitų „Brexito“ be sutarties atveju, nėra tikslūs.



„Galiu jus užtikrinti, kad nulinio muitų tarifų režimo tikrai nebus, įvesime saugiklius jautriems žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriams“, - sakė M. Gove'as.



M. Gove'as užsiminė, kad muitai būtų įvesti jautienai ir avienai, nes būtent šių gyvulių augintojai yra labiausiai pažeidžiami kietojo „Brexito“. Sekretorius paragino ūkininkus paremti premjerės Theresos May „Brexito“ susitarimą, sakydamas, kad sutarties pasirašymas yra svarbiausias vyriausybės prioritetas.



„Muitai kietojo „Brexito“ atveju nėra tie sprendimai, kurių mes norime. Jie neturėtų būti suprantami kaip galutiniai“, - teigė M. Gove'as.



Kaip kalbėjo M. Gove'as, muitai nebūtų vienintelė problema - Kalė uostas, per kurį eksportuojama didžioji dalis JK žemės ūkio produkcijos į Europos Sąjungą, užsikimštų, nes turėtų būti atlikti visi JK į Bendriją eksportuojamų maisto produktų sanitariniai ir fitosanitariniai patikrinimai.



„Dabartinė ES pozicija yra tokia, kad 100 proc. importuojamų produktų turi būti patikrinti. Taigi, kiekvienas produktas turėtų pereiti muitinės patikros punktą“, - įspėjo M. Gove'as.