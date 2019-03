Jungtinės Karalystės verslas: stabdykite „Brexit“ cirką

Didžiosios Britanijos verslo bendruomenė trečiadienį paragino politikus užkirsti kelią „Brexit'ui“ be sutarties, parlamentui dar kartą ryžtingai atmetus ministrės pirmininkės Theresos May (Terezos Mei) su Briuseliu suderėtą išstojimo susitarimą.

Trečiadienį parlamentarai balsuos, ar po dviejų savaičių palikti Europos Sąjungą nesudarius jokios sutarties. Vis dėlto analitikai tikisi, kad parlamentas pirmenybę suteiks Britanijos išstojimo, šiuo metu numatomo kovo 29 dieną, atidėjimui – dėl to bus balsuojama ketvirtadienį.

Sparčiai besiplėtojanti saga prikaustė pasaulio rinkų dėmesį ir užtemdė britų vyriausybės atnaujintą pranešimą dėl biudžeto, planuojamą 12 val. 30 min. Grinvičo (14 val. 30 min. Lietuvos) laiku. Pranešime vyriausybė taip pat paskelbs naujausią „Brexit“ poveikį oficialioms ekonomikos augimo prognozėms.

„Laikas parlamentui sustabdyti šį cirką“, – sakė didžiausios Britanijoje darbdavių organizacijos – Britų pramonės konfederacijos (CBI) – generalinė direktorė Carolyn Fairbairn (Kerolain Ferbern). Ji kalbėjo parlamentarams vėlai antradienį antrą kartą atmetus Th. May „skyrybų“ su ES susitarimo projektą.

C. Fairbairn pridūrė, kad Th. May reikia pratęsti pagal ES sutarties 50-ąjį straipsnį nustatytą išstojimo iš bloko terminą, kad užtektų laiko pasiekti priimtiną susitarimą.

„Reikia naujo metodo“

„Gana. Tai privalo būti paskutinė nevykusios politikos diena, – sakoma C. Fairbairn pareiškime. – Visoms šalims reikia naujo metodo. Nuo to priklauso darbo vietos ir pragyvenimo šaltiniai. Dabar skubiai (reikia) pratęsti (terminą pagal) 50-ąjį straipsnį, kad būtų uždarytos durys (išstojimui) kovo mėnesį be sutarties.“

Britanijos prekybos rūmai (BCC), atstovaujantys tūkstančiams įmonių, sutiko, kad reikia vengti išstojimo be sutarties.

BCC taip pat išreiškė pasipiktinimą, kad politikai vis dar bando spręsti, kaip palengvinti 2016 metų birželį įvykusio referendumo dėl išstojimo iš ES padarinius.

„Nebėra žodžių nusivylimui, nekantravimui ir augančiam bendrovių pykčiui apibūdinti po pustrečių metų (trukusio) rizikingo politinio pasivažinėjimo, nesant jokių ženklų, kad tai liausis“, – pareiškė BCC.

„Kompanijos skeptiškai žiūrės į tolesnę šaudyklinę diplomatiją ir paskutinės minutės derėjimąsi, kurie kol kas niekuo neprisidėjo prie išeities iš šios politinės aklavietės, – sakoma BCC pareiškime. – Vyriausybė dabar privalo skubiai konkrečiais terminais išdėstyti, ką ji darys, kad būtų išvengta žalos, kurią netvarkingas išstojimas kovo 29 dieną padarytų kompanijoms, bendruomenėms ir JK ekonomikai.“

Nuliniai tarifai

Bandydama slopinti didelius nuogąstavimus dėl chaotiško išstojimo Th. May konservatorių vyriausybė trečiadienį sakė, kad išstojimo be sutarties atveju laikinai sumažins svarbiausius tarifus.

Britanija taip pat pažadėjo laikinai nevykdyti muitinės patikrų prie sienos su Airija.

Tačiau pažadas dėl tarifų išprovokavo piktą verslo lyderių atsaką.

Naujuoju režimu būtų siekiama išvengti staigaus iš ES importuojamų prekių pabrangimo vartotojams ir tiekimo grandinių sutrikimų. Planuojama, kad režimas galios iki metų, kol vyks derybos dėl pastovesnės sistemos.

Pagal pasiūlymą 87 proc. importo į Britaniją galės būti taikomi nuliniai tarifai. Dabar šis skaičius yra 80 procentų.

„Tai primetama šaliai be konsultacijų su verslu, nesant laiko pasiruošti“, – transliuotojo BBC radijui sakė C. Fairbairn.

„Tai ne metodas šaliai valdyti“, – pareiškė ji ir perspėjo, kad poveikis ekonomikai galėtų būti triuškinantis.

BCC taip pat kritikavo planą ir pavadino jį „nepageidaujamu šoku“.

„Staigus tarifų keitimas išstojimo iš ES be sutarties atveju būtų nepageidaujamas šokas daugeliui paveiktų kompanijų“, – sakoma BCC pareiškime.

Dėl automobilių sektoriaus vyriausybė nurodė, kad nuo ES tiekimo grandinių priklausomiems gamintojams nebus taikomi importuojamų dalių, naudojamų automobiliams Britanijoje gaminti, tarifai.

Vis dėlto naujienos nenuramino nacionalinės šios industrijos asociacijos – Automobilių gamintojų ir prekybininkų draugijos (SMMT).

„Šiandienos pranešimu neišsprendžiamas triuškinantis poveikis, kurį „Brexit“ be susitarimo padarytų automobilių pramonei“, – sakė SMMT vadovas Mike'as Hawesas (Maikas Hozas).

„Jokia tarifų politika nė iš tolo negali kompensuoti sutrikimų, kaštų ir darbo vietų praradimo, kuriuos sukels (išstojimas) be sutarties, – pabrėžė jis. – Stulbina, kad esame šioje padėtyje likus vos kelioms dienoms iki to laiko, kai turime išstoti.“