JAV Atstovų Rūmai priėmė įstatymą, draudžiantį pripažinti Krymo aneksijos teisėtumą

Balsavime dalyvavę 427 įstatymų leidėjai pritarė įstatymui „Dėl Krymo aneksijos nepripažinimo“ (On the non-recognition of the annexation of the Crimea). Prieš šį dokumentą balsavo tik vienas respublikonas.

„Jungtinių Valstijų politika remiasi Rusijos Federacijos suvereniteto Kryme, jo oro erdvėje ir teritoriniuose vandenyse nepripažinimu“, – sakoma įstatymų projekte.

Remiantis ši nuostata, nė viena federalinė tarnyba negali remti arba imtis veiksmų, rodančių, kad Vašingtonas pripažįsta Rusijos suverenitetą Krymą.

Senate šis dokumentas dar nebuvo svarstytas.

Rusija aneksavo Krymą 2014 metų kovą po Ukrainoje įvykusio provakarietiško sukilimo, nuvertusio Kremliaus remtą prezidento Viktoro Janukovyčiaus vyriausybę.