„Gazprom“ tikisi, kad „Nord Stream 2“ nepatirs „South Stream“ likimo

„Tikimės, kad tokios istorijos pasikartojimo pavyks išvengti“, – pareiškė „Gazprom“ vadovas Aleksejus Mileris.

„South Stream“ projektas buvo nutrauktas dėl žinomų priežasčių, o „TurkStream“ projektas įgyvendinamas sparčiau nei tikėtasi“, – sakė A. Mileris.

2014 metų pabaigoje Kremlius, apkaltinęs Europos Komisiją dirbtinai trukdžius tiesti dujotiekį „South Stream“ per Juodąją jūrą iki Bulgarijos, aplenkiant Ukrainą, anonsavo keturių gijų, 63 mlrd. kubinių metrų metinio pralaidumo dujotiekio per Juodąją jūrą iki Turkijos „Turkish Stream“ projektą. Vėliau jo projektinis pajėgumas buvo sumažintas perpus, pakoreguotas pavadinimas, prieš tai pristačius 2011-ųjų pabaigoje pradėjusio veikti eksporto dujotiekio per Baltijos jūrą iki Vokietijos plėtros projektą „Nord Stream 2“.

Europos Komisijos Energetikos generalinio direktorato vadovas Dominique Ristori (Dominikas Ristoris) pirmadienį, po ES energetikos tarybos posėdžio surengtoje spaudos konferencijoje pareiškė, kad ES dujų direktyvos pataisos įsigalios greitai, jos bus taikomos taip pat ir „Nord Stream 2“.

Manoma, kad šios pataisos gali apsunkinti Rusijos Europai aktyviai peršamo „Nord Stream 2“ projekto įgyvendinimą, jam pritaikant ES Trečiojo energetikos paketo reikalavimus, bet nutiesti vamzdyno nesutrukdys.

„Gazprom“ dvi „Nord Stream 2“ gijas greta jau veikiančio 55 mlrd. kubinių metrų metinio pralaidumo eksporto dujotiekio per Baltijos jūrą tikisi nutiesti iki šių metų pabaigos. Jos padvigubintų šio vamzdyno pajėgumą.