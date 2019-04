ES sutiko atidėti „Brexit“ iki spalio 31-osios

Po užsitęsusių derybų Briuselyje paryčiais priimtas susitarimas reiškia, kad tuo atveju, jeigu Londonas pasiliks Europos Sąjungoje po gegužės 22 dienos, britų rinkėjai turės dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose. Jeigu Britanija juose nesutiks dalyvauti, šalis turės palikti bloką birželio 1-ąją.

JK ministrė pirmininkė Theresa May (Tereza Mei) sakė dabar toliau dėsianti pastangas, kad Britanijos parlamentas patvirtintų jos suderintą „Brexit“ sutartį, turinčią užtikrinti sklandų išstojimą. Premjerė pabrėžė, kad jos tikslas – išstoti „kiek įmanoma greičiau“.

Ketvirtadienį ji kreipsis į Bendruomenių Rūmus, o vyriausybės pareigūnai vėliau susitiks tolesnių derybų su pagrindine opozicine Leiboristų partija ir mėgins rasti išeitį iš politinės aklavietės.

Britanijos premjerei trečiadienį išdėsčius šalies pageidavimus, kitų 27 ES šalių lyderiai susitiko darbo vakarienės be Th. May, kad suformuluotų sprendinį, Europos Vadovų Tarybos pirmininko Donaldo Tusko pavadintą „lanksčiu pratęsimu iki spalio 31 dienos“. Tuomet Th. May sugrįžo patvirtinti šio susitarimo.

D. Tuskas siūlė metų trukmės pratęsimą, bet nurodė: „Jis vis tiek pakankamas rasti geriausią įmanomą sprendinį. Prašau, neiššvaistykite šio laiko.“

Jis pažymėjo, kad Th. May vyriausybė dabar turi laiko patvirtinti sutarčiai, pernai lapkritį suderintai su ES lyderiais, parengti naują strategiją arba apskritai sustabdyti „Brexit“ procesą.

Viršūnių susitikimo išvadose sakoma, kad Britanija privalo organizuoti Europos Parlamento rinkimus, turinčius įvykti gegužės 23-ąją.

„Jeigu Jungtinė Karalystė neįvykdys šio įpareigojimo, išstojimas įvyks 2019 metų birželio 1 dieną“, – nurodė ES lyderiai.

Britanija jau pradėjo pasiruošimus EP rinkimams, bet Th. May žurnalistams sakė turinti vilties, kad iki gegužės 22 dienos pavyks užsitikrinti parlamento pritarimą jos „Brexit“ sutarčiai, todėl šalis balsuoti neprivalėtų.

„ES sutiko, kad pratęsimas gali būti nutrauktas, kai bus ratifikuota Išstojimo sutartis“, – nurodė ji.