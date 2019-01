ES prekybos komisarė: muitų įvedimas reikštų, kad JAV mus laiko grėsme saugumui

Europos Sąjungos prekybos komisarė Cecilia Malmstrom yra įsitikinusi, kad Jungtinės Valstijos neįves muitų Europos automobiliams, tačiau, pridūrė ji, ES yra pasiruošusi atsakyti, jei JAV įvykdys grasinimus. Teisinis „Sekcijos 232“ muitų įvedimas reikštų, kad ES yra grėsmė Jungtinių Valstijų nacionaliniam saugumui, neabejojo C. Malmstrom.

„Negalime to priimti. Esame draugai ir sąjungininkai, o ne grėsmė nacionaliniam saugumui. Todėl tikimės, kad muitai nebus įvesti“, – vylėsi ES prekybos komisarė.

Kaip praneša „Reuters“, JAV prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti muitus automobiliams iš viso pasaulio, taip pat ir iš Europos, tačiau Europos Komisijos (EK) pirmininkas Jeanas Claude'as Junckeris pernai liepą sutarė su D. Trumpu dėl paliaubų.

C. Malmstrom, kalbėdama Pasaulio ekonomikos forume (PEF) Davose, tikino, kad D. Trumpo ir J. C. Junckerio susitarimas, padėjęs sulėtinti įsismarkavusį prekybos konfliktą, leido rasti bendrą kalbą.

„Judame pirmyn, derybose jau padarėme reikšmingą pažangą, manau, kad nereikės įvedinėti vieni kitiems naujų muitų“, – sakė C. Malmstrom ir nedelsiant pridūrė: „Tačiau, jei Jungtinės Valstijos pažeis paliaubų susitarimą, turėsime atsakyti. Aš nenoriu to daryti, tačiau mes turėsime to imtis. Bet esu įsitikinusi, kad automobiliai iš ES nebus apmokestinti“.

Tiek Europos, tiek ir JAV automobilių pramonės atstovai aiškiai pasakė nenorintys 25 proc. muito tarifo įvedimo, o toks prekybos barjeras būtų itin žalingas abiem ekonomikoms, teigė prekybos komisarė.

