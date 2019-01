ES derybininkas: „Brexit“ be susitarimo rizika dar niekada nebuvo tokia didelė

Europos Sąjungos derybininkas Michelis Barnier (Mišelis Barnjė) trečiadienį perspėjo, kad britų parlamentui ryžtingai atmetus suderėtą „Brexit“ susitarimą išaugo rizika Didžiajai Britanijai „iškristi“ iš bloko be jokios sutarties.

„Iki kovo 31-osios mums liko 10 savaičių ir... (išstojimo) be sutarties rizika dar niekada neatrodė tokia didelė“, – per Europos Parlamento plenarinę sesiją Rytų Prancūzijos Strasbūro mieste sakė M. Barnier.

„Vakar įvykęs balsavimas rodo, kad Londone dar nėra politinių sąlygų ratifikavimui“, – kelios valandos po istorinio balsavimo JK parlamente europarlamentarams sakė M. Barnier.

Britų ministrė pirmininkė Theresa May (Tereza Mei) patyrė žeminamą pralaimėjimą dėl sunkiai pasiekto susitarimo; tai buvo didžiausias įstatymų leidėjų smūgis vyriausybei per visą dabartinę istoriją. Th. May susitarimas buvo atmestas 432 balsais, o už jį balsavo 202 parlamentarai.

Po tokio rezultato tolesnis kelias į „Brexit“ pasidarė labai neaiškus. Britų įstatymų leidėjams nesusitariant dėl plano iškilo chaotiško išstojimo be jokios sutarties perspektyva.

M. Barnier, kuris per dvejus metus trukusias sunkias bloko ir Britanijos derybas dėl jos išstojimo vadovavo ES derybininkų komandai, sakė, jog gerbia Bendruomenių Rūmų verdiktą, bet „nepaprastai dėl jo apgailestauja“.

„Šiuo metu per anksti vertinti visas šio balsavimo pasekmes“, – sakė jis europarlamentarams ir pridūrė, jog tie, kas nepritarė susitarimui, turėjo „labai skirtingų, labai įvairių, kartais priešingų ar net prieštaringų motyvų“.

„Esant tokiam kontekstui britų pareigūnai šiandien ar rytoj turi įvertinti šį balsavimą, o britų vyriausybė – pasakyti, kaip ji nori toliau judėti tvarkingo pasitraukimo kovo 29-ąją link“, – pažymėjo M. Barnier.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas (Fransas Timermansas) situaciją apibendrino pacituodamas britų rašytoją Clive'ą Staplesą Lewisą (Klaivą Steiplzą Liuisą): „Negali grįžti ir pakeisti pradžios. Bet gali pradėti ten, kur esi, ir pakeisti pabaigą.“

A. Merkel: laiko deryboms dar yra

Vokietijos kanclerė Angela Merkel trečiadienį pareiškė, kad „dar turime laiko derėtis“, Didžiosios Britanijos parlamentui triuškinamai atmetus ministrės pirmininkės Theresos May (Terezos Mei) suderėtą susitarimą dėl išstojimo iš Europos Sąjungos.

„Dar turėsime laiko derėtis, bet dabar laukiame, ką pasiūlys ministrė pirmininkė“, – naujienų televizija NTV citavo A. Merkel komentarą.

„Labai apgailestauju, kad Britanijos (parlamento) žemieji rūmai praeitą vakarą atmetė susitarimą, – kalbėjo kanclerė. – Esame įsitikinę, kad dabar Britanijai priklauso – kaip yra paskelbusi premjerė – pasakyti mums, kas bus toliau.“

„Norime kiek įmanoma labiau apriboti žalą, o žalos neabejotinai bus, – teigė A. Merkel. – Štai kodėl toliau sieksime tvarkingo sprendinio. Tačiau jau esame pasiruošę atvejui, jeigu tokio tvarkingo sprendinio nebūtų.“