Britų parlamento pirmininkas: vyriausybė negali siūlyti tos pačios „Brexit“ sutarties

Johnas Bercow (Džonas Berkou) pirmadienį sakė, kad parlamento taisyklės neleidžia to paties pasiūlymo grąžinti balsavimams per tą pačią parlamento sesiją. Todėl vyriausybė negali „iš naujo teikti Rūmams to paties pasiūlymo ar iš esmės to paties pasiūlymo“, kuris jau buvo atmestas.

J. Bercow pareiškimas komplikuoja ministrės pirmininkės Theresos May (Terezos Mei) bandymus prastumti savo susitarimą.

Parlamentas jį ryžtingai atmetė sausio mėnesį ir – antrą kartą – praėjusią savaitę. Th. May derasi su oponentais bandydama įtikinti juos paremti susitarimą per trečią bandymą šią savaitę.

Susidarius aklavietei parlamentarai praėjusią savaitę nubalsavo už „Brexit“ atidėjimą mažiausiai trims mėnesiams.

Tai pirmasis atvejis per daugiau kaip 100 metų, kai parlamento pirmininkas pritaikė taisyklę, neleidžiančią vyriausybei vėl siūlyti tvirtinti atmestą teisės aktą be jokių reikšmingų pakeitimų.

„Ši nuostata labai stipri ir seniai galiojanti – nuo 1604 metų balandžio 2 dienos“, – pabrėžė J. Bercow. Parlamento pirmininkas pridūrė, kad šia taisykle pakartotinis balsavimas paskutinį kartą buvo sustabdytas 1912 metais.

Parlamento pirmininkas, kaltintas šališkumu vykstant „Brexit“ procesui, sakė leidęs praeitą savaitę pateikti parlamentui priimti „Brexit“ sutarties projektą, sausį jau atmestą Bendruomenių Rūmų, nes jame „buvo keletas teisinių pakeitimų“, palyginus su originalu.

„Jeigu vyriausybė pageidauja pateikti naują pasiūlymą, kuris nebūtų nei toks pats, nei iš esmės toks pats, kaip ir atmestas Rūmų kovo 12-ąją, tuomet viskas būtų tvarkoje“, – sakė J. Bercow.

Th. May biuras Dauningo gatvėje sakė nekomentuosiantis J. Bercow pareiškimo, nes „mes nebuvo suteiktas joks išankstinis perspėjimas“.

Kadangi J. Bercow paminėta nuostata galioja teisės aktų projektams, teikiamiems svarstyti per tą pačią parlamento sesiją, uolus „Brexit“ šalininkas Jacobas Reesas-Moggas (Džeikobas Risas-Mogas) paprašė pateikti išaiškinimą, ar šiuo atveju būtų galima paskelbti parlamento sesijos pertrauką.

Tokiu atveju Th. May turėtų prašyti karalienės Elizabeth II (Elzbietos II) pirma laiko paskelbti parlamento darbo pabaigą ir iš naujo sušaukti naują sesiją.