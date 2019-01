„Brexit“ išstojimas: priėmė priemones, susijusias su „Erasmus+“ ir ES biudžetu

EK priemonės užtikrintų, kad Jungtinei Karalystei išstojus iš ES be susitarimo 2019 m. kovo 30 d. programoje „Erasmus+“ dalyvaujantys jaunuoliai iš ES ir JK galėtų be pertraukos pabaigti studijas.

Taip pat, pažymi EK, priimti sprendimai užtikrins, kad ES valstybių narių institucijos, apskaičiuodamos tokias socialines išmokas kaip pensijos, ir toliau atsižvelgtų į draudimo, (savarankiško) darbo ar gyvenimo Jungtinėje Karalystėje laikotarpius iki išstojimo.

Be kita ko, EK patvirtino nuostatas, kad ES finansavimo gavėjai Jungtinėje Karalystėje ir toliau gautų išmokas pagal dabartines sutartis, jeigu Jungtinė Karalystė toliau vykdys su ES biudžetu susijusius finansinius įsipareigojimus. Tačiau, tikina Europos Komisija, šis klausimas su Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės finansiniu susitarimu nesusijęs.

Kaip pabrėžia EK, šios priemonės nesušvelnins bendro išstojimo be susitarimo poveikio – jos to padaryti negali. Be to, jomis niekaip negalima kompensuoti nepakankamo pasirengimo arba suteikti visapusiškos naudos, kuri prilygtų narystės ES teikiamai naudai, arba numatyti palankių pereinamojo laikotarpio sąlygų, panašių į nustatytąsias susitarime dėl Jungtinės Karalystės išstojimo. Šie pasiūlymai yra laikini, taikomi ribotai ir juos vienašališkai priims ES, pažymėjo Europos Komisija.