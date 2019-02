Retoriniai klausimai vienybės tema

Daktaras Jonas Basanavičius kartu su kitais šalies inteligentais dar 1907 m. iškėlė idėją, kad vieta ant Tauro kalno Vilniuje turi tapti visos Lietuvos kultūros centru. Tautos namų idėjos įgyvendinimas buvo nemenkas iššūkis to meto daugiataučiame Vilniuje. Be to, verta ieškoti šios idėjos ištakų ir Didžiojo Vilniaus Seimo (1905) nutarimuose, kurie alsuoja neblėstančia solidarumo dvasia. Šiandien būtina įsiklausyti ne tik į skelbiamus tikslus, bet ir būdus jiems pasiekti. Pirmas būdas: "...reikia vienyti visas Lietuvos politiškųjų partijų ir pavienių ypatų pajėgas". Antras būdas: "...reikalui prasidėjus, streikuoti visiems darbo žmonėms miestuose ir valsčiuose".