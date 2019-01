Kietasis nusileidimas

Iki ašarų miela Senoji Europa. Su Akropoliu, Pizos ir Eifelio bokštais, Brandenburgo vartais, Šv. Šeimynos bažnyčia ir Vavelio katedra, Gedimino pilimi. Ir be Big Beno.

Pagrindinė Senosios Europos drama – "Brexit". Lietuvos politikos apžvalgininkai ir politikai svarsto, kaip dabar blogai bus britams, kai jų parlamentas milžiniška persvara atmetė jų premjerės Theresos May su Briuseliu suderėtą pasitraukimo iš ES sąlygų planą. Ir kas jiems bus blogai? Vadinamasis kietasis nusileidimo planas? Pagal kurį britai netenka prievolės toliau mokėti milijardinės duoklės į ES biurokratų valdomą ir perdalijamą iždą? O migrantus įsileis tik tuos, kurie ne pašalpų prašys, o kurs valstybės gerovę? Betgi tiems britams – gerai, jie gina savo interesus.

Taip, mums bus labai blogai po "Brexit". Sumažės europinių fondų finansiniai upeliai.

Tai mums blogai. Blogai, nes mums neaiški lietuvių ateitis ūkanotajame Albione. Betgi britai aiškiai pasakė, kad visiems besistengiantiems ir darbštiems po jų saule vietos atsiras. Visa tai pro ausis praleidęs mūsų premjeras kategoriškai pareiškė, kad kietojo nusileidimo atveju apgins mūsiškių teises Didžiojoje Britanijoje. Čia, Lietuvoje, likusiais gyventi žmonėmis per sunku pasirūpinti, bet Londone, va, sugebės. Ko gero, pajuokavo. Per rimtu tonu. Ir dar apie žmones. Kai net lietuviškų kiaulių eksporto draudimas į kaimynę Lenkiją per rimtas reikalas.

Taip, mums bus labai blogai po "Brexit". Sumažės europinių fondų finansiniai upeliai. Ir tai reiškia kietąjį nusileidimą ne britams, o lietuviams. Gal bus praregėta, kad nemokame elgtis su pinigais, taškydami juos į visas puses? Gal mūsų valstybės finansininkams šaus į galvą mintis (ir pataikys), kad projektėliai, kai milijonai metami meldinėms nendrinukėms, kurios su išstypusiais vaikais emigruoja, beprasmiški? Kaip ir upėse paleidžiamų žuvų mailiaus.

Taip, čia smulkmenos. Apie stambius projektus, prie kurių išmokome pasišildyti ne tik savo rankas, bet ir partijos draugų, giminaičių, iš aukštų tribūnų kalbama kaip apie sėkmingiausius Lietuvos darbus.