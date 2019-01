Karių tauta!

Jau įsivaizduoju, kas dėsis prieš prezidento rinkimus, kiek pamazgų bus pilama ant galvų pasirinkusiems "ne tą" kandidatą. Iki kultūringos diskusijos karių tautai toli kaip iki Marso. Kai neturi argumentų, jų ir nedėstysi, vietoj to kuo garsiau spiegsi, muši šamano būgną ir išvadinsi oponentus pačiais gražiausiais žodžiais, nors ir nenormine kalba.

Visiškai nesuprantamas ažiotažas, nuolat kylantis per Laisvės gynėjų dieną, kai dalis visuomenės kaip tos dienos simbolį naudoja neužmirštuolę. Pats simbolis šiek tiek kičinis, tačiau jo žinia paprasta: mes to neužmiršim. Nesu neužmirštuolininkas, to simbolio nenaudoju, tačiau jį naudoja didžiulė visuomenės dalis, toli gražu ne vien koncervai arba koncervų pakalikai. Ne, tokie patys Lietuvos patriotai, kaip ir mes su tamstomis. Ir štai aršiausi karių tautos atstovai kyla į žygį prieš vargšę gėlelę atlape. Neva ji pakeičia valstybinius simbolius, netgi juos paniekina. Bet juk nieko panašaus, ji juos tik papildo. Niekas nesiūlo segtis į atlapą tą neužmirštuolę, niekas nesako, kad valstybiniai simboliai mažiau svarbūs, atvirkščiai, jų savaiminė svarba tik pabrėžiama. Nes mes laisvi, nebebūtina ant kiekvieno kampo demonstruoti Gedimino stulpus, rezistencija baigėsi ir dabar bet kuri visuomenės dalis gali rinktis, kaip, ką ir kada jai segtis į atlapą. Juk būtent už tokią laisvės sampratą ir buvo kovojama, nėra jokių privalomų taisyklių, kiekvienas gali pasirinkti, kaip jam elgtis ir kaip minėti svarbiausias valstybės datas. O tvirtinimas, kad pagrindiniai valstybės simboliai yra privalomi ir negalimos jokios alternatyvos, atleiskite, bet kvepia totalitarizmu, iš kurio laikome save sėkmingai ištrūkusiais.

Nacių okupacijos laikais norvegai nešiodavo į atlapą įsisegę sąvaržėlę, kaip rezistencijos simbolį. Laikydami tai norvegų išradimu, kas nebuvo visiškai tiesa. Sąvaržėlė! Norvegiška neužmirštuolė. Tenykščiai ultrapatriotai irgi galėjo rėkaut, kodėl vietoj to neįsisegus tradicinių simbolių, kas čia per jų uzurpavimas. Nerėkavo. O karių tautos atstovai neretai praleidžia progą patylėti ir svaidosi plytgaliais. Na, gal mano draugui austrui ir tai patiktų. Tačiau kažkodėl abejoju.