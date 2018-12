Kalėdų karas ir taika

Prie barikadų susitinka aistringi George'o Michaelo "Last Christmas" ir senųjų krikščioniškųjų giesmių gerbėjai. Reformatorių išpopuliarintais advento vainikais ir elektrinėmis žvakidėmis namus puošiantys entuziastai ir santūrumo šalininkai, pasininkaujantieji ir advento kalendorių su šokoladukais mėgėjai. Tikėjimo dvasia prieš tikėjimo raidę. Forma prieš turinį. Kalėdas švenčiantieji ir jas išjaučiantieji. Kūčių meniu priimantieji kaip gurmanišką iššūkį "sukurk vegetarišką prabangą" ir tie, kas šventinės vakarienės neįsivaizduoja be minimalistinių, tradicinių, iš vargo ir susilaikymo atsiradusių aguonpienio, kūčiukų, silkės. O kur dar amžinas it svarstymai apie kiaušinio ir vištos viršenybę Kalėdų dovanų klausimas! Kiekvieną argumentą oponentai pasiryžę išnagrinėti iki smulkiausių dedamųjų. Tie, kas padeda Kalėdų Seneliui aprūpinti pradinukus "iPhone", negirdi proto raginimo nesudaiktinti šventės. Gi puritonai kurti net dvasininkų raginimams neatmesti paties dovanojimo reiškinio: reikalinga ar ne, per skurdi ar per prabangi – bet kokia dovana yra dalijimosi aktas, todėl turi būti priimta.

Kiekvienam laikmečiui – savi prioritetai, savos tradicijos, savas supratimas apie susilaikymą, susikaupimą ar dovanojimą.

Panašu, kad po metų kitų šventinį ritmą pakoreguos jau paplitusi visuotinių kalėdinių atostogų naujovė. Gal ir mes pagaliau pribręsime Kūčių vakarienės tradicijai parūpinti UNESCO kulinarinio paveldo apsaugą. O kol kas, begindami Kalėdų ramybę nuo komercinės karštinės, nepasiklyskime tarp vertybių: užuot svaidęsi žaibais švenčių nupigintojų pusėn, likime nuoseklūs – atleiskime, jei manome, kad jie klysta, ir rūpinkimės savais dvasios reikalais.