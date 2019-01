Drąsa būti didžiam

Mirusių didžių asmenybių suolelis anapusybėje ką tik sulaukė dar vieno šviesuolio – žemišką kelionę baigė avangardinio meno grandas Jonas Mekas. Viešoji erdvė netruko patvinkti nuo užuojautų artimiesiems ir tautai, J.Meko kūrybos vertinimų, socialiniai tinklai – prisiminimų apie patirtis, išgyventas asmeniškai susitikus su išėjusiuoju. Tačiau kaip ir kaskart, kai viešai apraudame dar vieno didžio žmogaus netektį, mūsų balse girdėti ne tik savotiška atgaila dėl to, kad per menkai vertinome, per retai klAusėme, neatidžiai klaUsėme, bet ir nerimas: išeinančių šviesuolių vieta keistai lieka tuščia.