Skaitytoja: Užgavėnes reikėtų uždrausti

Be to, ji yra igijusi mužikiškumo, tarybinės saviveiklos ir nemokšiškumo bruožų, kuri mūsų tautą tik atitolina nuo realios kultūros ir pristato mus kaip sulaukėjusius Europos pakraščio gyventojus, niekinančius kitas tautas ir išpažįstančius primityvizmą.

ES šalyje tokie dalykai neturėtų būti toleruojami, be to, taip mes patys save nutoliname nuo Senojo žemyno kultūros, kurios lauke siekiame būti ir išlikti.

Ši tradicinė "šventė" išties turi negatyvių savybių, kurių Lietuvos gyventojai turėtų atsisakyti, kaip kažkada buvo atsisakyta pagoniško įpročio aukoti žmones arba vėliau – per naktis dainuoti šalia guminiais kaliošais apmauto velionio, kuris prieš pat pakasynas atsisveikinant dar ir būdavo išbučiuojamas.

Yra tradicijų, kurios atgyvena, nebeatliepia civilizacinio laikmečio, taigi jų turi būti pagaliau atsisakyta. Lietuvos kultūroje nebeturėtų sau vietos rasti ir Užgavėnės.

JAV yra kukluksklanas, Lietuvoje – Užgavėnės.

Štai visų taip dažnai šniukštinėjamoje "Vikipedijoje" taip pristatomos šios "šventės" atributika: "Paprastai kaukės turėdavo seno, negražaus žmogaus bruožų – buvo išryškinama nosis, iškreipiamos retadantės burnos, daromos asimetriškos akys. (…) Ypač populiarūs buvo žydai, čigonai, vengrai, arkliai, ožiai, gervės, velniai, raganos, giltinės. Žydas buvo nuolatinis kaimiečio ryšininkas su miestu, smulkių, bet moterims būtinų prekių tiekėjas. Kitoks žydo gyvenimo būdas, nors žemdirbiui buvo gerai žinomas, bet sunkiai suvokiamas. (...) Jis vilki sudriskusius drabužius, išvirkščius kailinius, iš šiaudų ar skarmalų pasidaro kuprą, susijuosia virvėmis arba šiaudų ryšiais, susegtais metriniais pagaliais. Rankoje žydas laiko iš šiaudų nupintą bizūną arba botagą – grėbliakotį su pririštu virvagaliu. Kiti prie diržo dar ir prekes susikabinę: žvėrių kailių, negyvų paukščių, dėžučių. (...) Čigonai vilki spalvotais suplyšusiais drabužiais, vyrai – su bizūnais, moterys – su vaiku (lėle) ant rankų."

Štai taip pristatomi Užgavėnėms būdingi personažai – žydai, čigonai ir net vengrai. Nesunku suvokti, kad jie čia yra pašiepiami, svetimtaučių nacionalinės savybės negatyviai hiperbolizuojamos, paverčiant šiuos asmenis šlykščiais, antrarūšiais ir atstumiančiais.

Vien jau ką reiškia išryškinti reti dantys, kupra, skarmalai, išversti kailiniai vietoje aprangos, prie kurios dar ir pririštos paukščių dvėselienos.

Be to, tiek žydai, tiek čigonai dar demonstruojami, kaip besinešiojantys bizūną arba botagą, kurie asocijuojasi su bausme, skausmu, smurtu, taigi tarsi turi paveikti mus atstumiančiai.

Taigi tai iš esmės yra rasistinė, antisemitinė, prieš kitas tautas nukreipta šventė, kuri juodina kitataučius, galbūt net skatina neapykantą. JAV yra kukluksklanas, Lietuvoje – Užgavėnės.

Dar vienas momentas – tos savadarbės kaukės iš visokių atliekų, dėžių, taros kartono gabalų. Dažnai kaukės gaminamos bet kaip, išsitepliojama taip, kad gėda žiūrėti. Apie estetiką ir elementarią kultūrą čia nėra ką ir kalbėti.

Be to, blynų ir pinigų prašymas atvirai skatina veltėdžiavimą, nieko neveikimą, amoralumą parazitinį gyvenimo būdą, kurio apraiškų Lietuvoje ir taip yra per daug.

Baisiausia, kai į tai yra įtraukiami ir vaikai, kurie verčiami manyti, kad išsitepliojus veidą parodijuoti ir niekinti žydus ar vengrus, yra gera ir graži tradicija. Kaip galima leisti mokytojams ir auklėtojams daryti tokius dalykus? Juk tai su pedagogika neturi nieko bendro. Veikiau atvirkščiai – tai žaloja nepilnamečių sąmonę, skatina rasizmą ir antisemitizmą.