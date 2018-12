R. Masiulis jau pasiūlė, kaip tobulinti mokytojų etatinį apmokėjimą

Ministras žurnalistams teigė, kad sistemą siekiama padaryti kuo aiškesnę, taip pat atimti teisę subjektyviai interpretuoti tvarką.

„Tai apims kažkokias formules, kurios supaprastintų visą tą skaičiavimo mechanizmą ir nereikėtų direktoriams subjektyviai spręsti“, – sakė R. Masiulis.

„Buvo pateiktos kelios formulės ir diskutavome, kokius dedamuosius į tas formules įtraukti“, – pridūrė jis.

Nauja algų skaičiavimo sistema tobulinama tęsiantis Andriaus Navicko vadovaujamos profsąjungos inicijuotiems streikams.

Ketvirtadienį taip pat numatoma priimti prezidentės Dalios Grybauskaitės pasiūlytas pataisas dėl etatinio modelio tvarkos tobulinimo.

„Mes jau dirbome taip, lyg pataisos būtų priimtos. Atsižvelgiame į visas pataisas ir dirbame ties tuo, kad toliau tobulintumėme“, – kalbėjo R. Masiulis.

„Manau, tikrai galima pasiekti kompromisą, kur visos pusės bus patenkintos, bent jau šiame etape, tol, kol išaiškės kokie kiti trūkumai, kuriuos mes būsime pasiruošę ir toliau taisyti“, – teigė jis.

Ministras tvirtino, kad dabar lauks profsąjungų atsakymo dėl pasiūlytų pataisų.

R. Masiulis taip pat pranešė, kad per ketvirtadienį profsąjungos parengs prioritetų sąrašą dėl papildomo finansavimo švietimui, nes penktadienį vyks pirmasis Vyriausybėje sudarytos darbo grupės posėdis dėl ilgalaikio viešojo sektoriaus finansavimo.

Be to, jis baigia rengti auditų švietimo sistemoje planą. Per institucijų patikrinimus tikimasi rasti neefektyviai naudojamų lėšų, kurias būtų galima nukreipti A. Navicko ir kitų profsąjungų reikalavimams tenkinti.

Pats A. Navickas džiaugėsi derybų eiga, bet streiko nenutraukia, kol nesusitars tiek dėl papildomo finansavimo, tiek dėl etatinio apmokėjimo sistemos tobulinimo.

„Jeigu reikės, susitiksime ir šiandien po pietų ir dirbsime kasdien“, – kalbėjo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos lyderis.

Jis patvirtino, kad kreipėsi į prezidentę, jog ši vetuotų antradienį Seimo priimtą valstybės biudžetą, siekiant jame numatyti lėšų tenkinti bent daliai reikalavimų.

Vis dėlto A. Navickas teigė, kad ir nevetavus biudžeto profsąjunga būtų linkusi atsitraukti ir tikėtųsi, jog konkretūs įsipareigojimai švietimo sektoriuje bus numatyti Vyriausybės kuriamame viešojo sektoriaus finansavimo susitarime.

„Akivaizdu, kad derybos tapo konstruktyvios. Ministras geranoriškai girdi, keičiamės pasiūlymais, keičiamės žmonėmis ir diskutuojame“, – sakė profsąjungos pirmininkas.

Dalies pedagogų streikai tęsiasi mėnesį.